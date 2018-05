MotoGP - GP Italia 2018 : prove libere al Mugello (venerdì 1° giugno). Programma - orari e tv : Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista al Mugello per le prime sessioni di prove libere in Programma (due per ogni categoria) e inizieranno a farci capire i reali valori in campo nella consueta spettacolare cornice di pubblico del tracciato toscano. In MotoGP, per esempio, capiremo se i nostri alfieri, da Andrea Dovizioso a Valentino Rossi, da Danilo Petrucci ...

MotoGP Italia - Pirro : «Sarà una gara molto importante per me» : Correre in questo campionato è la cosa che mi piace di più al mondo e voglio ringraziare Ducati per l'opportunità di poter affiancare gli altri due piloti del Team. Sarà una gara molto importante per ...

MotoGP Italia - Pirro : «È arrivata anche per me l'ora di scendere in pista» : SCARPERIA - Sulla pista di casa la Ducati si schiererà con il tridente. La Rossa di Borgo Panigale potrà usufruire di una wild card che sarà affidata al collaudatore Michele Pirro, che avrà quindi la ...

MotoGP - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

Valentino Rossi/ MotoGP Gp d’Italia 2018 : al Mugello dovremo essere più veloci - bene il podio a Le Mans : Valentino Rossi alla vigilia del Gp d'Italia 2018 con qualche preoccupazione in più. Il Dottore: al Mugello dovremo essere più veloci, non così ottimista dopo gli ultimi test.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:28:00 GMT)

MotoGP – I test del Mugello preoccupano - ma il podio di Le Mans dà fiducia : le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Il podio di Le Mans regala un pizzico di fiducia, ma i test disputati al Mugello qualche settimana fa preoccupano Valentino Rossi: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Italia Reduce da un positivissimo podio a Le Mans, Valentino Rossi arriva rilassato alla gara di casa. Tutto pronto per l’appassionante weekend del Mugello, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Domani i piloti incontreranno la stampa, mentre venerdì ...

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : come vederlo in tv? La programmazione e gli orari su Sky e TV8 : La MotoGP sbarca in Italia. Al Mugello va in scena il primo dei due appuntamenti nel nostro paese. Il leader del campionato è Marc Marquez, sempre più primo e in fuga. Andrea Dovizioso a Le Mans ha perso ulteriormente terreno ma adesso potrà correre su un circuito che gli piace particolarmente e su cui la Ducati va forte, come dimostra la vittoria dello scorso anno. Ma uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Valentino Rossi, che però è ...

MotoGP – Finalmente il Mugello : ORARI e DIRETTA TV del Gp d’Italia - anche in chiaro : Il programma del Gp d’Italia: come seguire in DIRETTA il weekend di gara del Mugello, anche in chiaro Finalmente è tempo di… Mugello! I piloti della MotoGp tornano in pista e lo fanno in Italia per il sesto appuntamento della stagione 2018. Tutti pronti per il Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare i conti con un fortissimo Marc Marquez, reduce da tre vittorie consecutive, ...

MotoGP - GP Italia : la rimonta di Dovizioso riparte ancora dal Mugello : Tutto cominciò al Mugello, il circuito che ospiterà la prossima tappa del Motomondiale. L'anno scorso partì da qui la sfida di Andrea Dovizioso a Marc Marquez. Con la prima vittoria del 2017, seguita ...

Dove vedere il MotoGP d'Italia in chiaro : È partito il conto alla rovescia per il Gran Premio d'Italia , il più atteso della stagione, almeno per noi italiani. Occhi puntati sul circuito del Mugello , a 30 Km a nordest di Firenze, che ospita ...

MotoGP - GP Italia 2018 : rebus Valentino Rossi. Mugello pista amica - ma la Yamaha ha sofferto nei test : Manca poco per l’inizio del weekend del Mugello, tappa come sempre attesissima in MotoGP e test duro per i piloti, già dalla prima staccata della San Donato, posta al termine del lunghissimo rettilineo del traguardo. Ma pensi al Mugello e pensi soprattutto a Valentino Rossi. Inevitabile, perché è uno dei motivi che attira così tanti appassionati sulle tribune del tracciato, creando una vera e propria marea gialla pronta ad accompagnare il ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...

MotoGP Italia 2018 : orari TV8 del GP Mugello Video : Domenica 3 giugno si correra' il Motogp Italia 2018 sulla pista del Mugello, l'appuntamento più atteso da parte degli appassionati sportivi Italiani. A re l'orario della diretta tv su TV8. Una settimana fa il Gran Premio di Francia [Video] si è concluso con l'ennesimo successo stagionale di Marc Marquez. Il pilota della Honda ha preceduto di due secondi Danilo Petrucci, in sella sulla Ducati. Terzo Valentino Rossi, con un ritardo di cinque ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...