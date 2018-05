MotoGP Dovizioso | La frenata al Mugello ci aiuta | ma gli altri sono vicini

MotoGP – Dovizioso carico e motivato per il Mugello : “dobbiamo iniziare a conquistare punti” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso in vista della gara di domenica al Mugello: le parole del forlivese della Ducati nella conferenza stampa del Gp d’Italia Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Andrea Dovizioso arriva alla sua gara di casa dopo due pesanti zero, che, aggiunti alla vittoria ...

MotoGP – Dovizioso motivato per il Mugello : “siamo lontani in classifica - ma sarà un weekend interessante” : Andrea Dovizioso al Mugello consapevole della velocità della sua Desmosedici: il forlivese pronto a battagliare al Gp d’Italia Tra poco più di un’ora la conferenza stampa dei piloti al Mugello! Il weekend del Gp d’Italia è finalmente iniziato. Lo scorso anno la vittoria di Dovizioso ha dato la svolta al campionato, dando al ducatista la carica giusta per lottare per tutto il 2017 contro uno straordinario Marc Marquez per il ...

MotoGP – Dovizioso - lo scarico per la pipì e la rimonta su Marquez : “siamo in una situazione scomoda - non disperata” : Andrea Dovizioso sereno e sorridente all’incontro con gli ingegneri dell’Università degli studi di Firenze: il ducatista tra simpatici aneddoti e voglia di lottare in pista Il Mugello è finalmente arrivato! Dopo la vittoria dello scorso anno di Andrea Dovizioso, il ducatista ce la metterà tutta per ripetersi dopo i due deludenti zero consecutivi in Spagna e Francia. Ieri il forlivese del team di Borgo Panigale ha incontrato gli ...

MotoGP - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Sono molto fiducioso» : ROMA - Per Andrea Dovizioso la parola d'ordine è tornare sul podio dopo due zero consecutivi a Jerez e Le Mans: ' Lo scorso anno al Mugello io e Petrucci abbiamo fatto la differenza. Sono molto ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Saremo competitivi al Mugello - peccato per i punti persi ma il Mondiale è aperto” : Andrea Dovizioso vuole trionfare al Mugello e punta al successo nel GP d’Italia che si disputerà nel weekend. Sul tracciato toscano, il forlivese si presenta per fare la differenza anche se le Honda partono comunque con i favori del pronostico. Il vicecampione del mondo ha presentato in questo modo l’evento e le sue sensazioni: “Quest’anno è difficile fare previsioni per il Mugello perché ogni gara fa storia a sé. Anche ...

MotoGP Mugello - Ducati a tre punte. Dovizioso : "Sono molto fiducioso" : La Ducati in Toscana sfodera il tridente. Per il GP del Mugello, uno degli appuntamenti di maggior richiamo per i tifosi della rossa, la casa di Borgo Panigale schiera infatti anche la wild card ...

MotoGP – Dovizioso crede nella Ducati : “saremo competitivi al Mugello” : Andrea Dovizioso dimentica gli zeri delle ultime due gare: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp d’Italia Il Ducati Team arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, sesto round del Campionato Mondiale MotoGp 2018, che è da sempre una delle gare di maggior richiamo e prestigio del calendario. Per i piloti del Ducati Team questo sarà un appuntamento davvero speciale, visto che si tratta ...

MotoGP - GP Italia : la rimonta di Dovizioso riparte ancora dal Mugello : Tutto cominciò al Mugello, il circuito che ospiterà la prossima tappa del Motomondiale. L'anno scorso partì da qui la sfida di Andrea Dovizioso a Marc Marquez. Con la prima vittoria del 2017, seguita ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...

MotoGP - GP Italia 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Vittoria memorabile nel 2017 : Andrea Dovizioso si prepara per il primo Gran Premio di casa di questa stagione (in attesa, da romagnolo, della gara di Misano a settembre) puntando il suo mirino, e tutta l’attenzione, verso il Mugello. Dodici mesi fa il pilota classe 1986 ha centrato una Vittoria davvero brillante sulle colline toscane, ed in questa stagione dovrà assolutamente fare il bis, altrimenti non sarà più in grado di recuperare i 49 punti di distacco da Marc ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì - si salva sempre ma…” : Andrea Dovizioso è reduce dalle cadute di Jerez e Le Mans dove ha perso punti importanti in ottica Mondiale. Ora Marc Marquez è lontano 49 punti, il forlivese però non ha ancora alzato bandiera bianca e cerca di essere ottimista. Il pilota della Ducati, con cui ha appena rinnovato per due anni, è stato intervistato da Marca e gli è stato chiesto se Marc Marquez sia davvero il più forte in assoluto: “Mi risulta difficile sapere quanto è ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Dobbiamo credere fino alla fine nel Mondiale» : MONDIALE Dovizioso rimane molto fiducioso anche sulle proprie chance mondiali: ' Ci crediamo, ci dobbiamo credere fino alla fine, però il bello del nostro sport è che in ogni gara può succedere di ...