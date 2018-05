Moto Gp | Valentino Rossi | ' Io Premier? Potrei dare una mano'

MotoGP - Valentino Rossi intervistato da Guido Meda : Prende ufficialmente il via il sesto Gran Premio della stagione: è la settimana del GP d'Italia. Si corre sul circuito del Mugello, dove l'uomo dei record è Valentino Rossi. Il Dottore, dominatore del ...

MotoGp – Valentino Rossi valuta l’opzione Lorenzo in Yamaha : “se dovesse tornare…” : Valentino Rossi parla durante la prima conferenza stampa del weekend del Gp d’Italia: le impressioni del Dottore in vista della gara al Mugello Marc Marquez, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Jack Miller e Pecco Bagnaia sono i protagonisti della prima conferenza stampa del weekend del Gp d’Italia che si terrà al Mugello la pRossima domenica. Dopo le tre vittorie consecutive di Marc Marquez negli ultimi tre ...

MotoGp – Marquez lancia un messaggio ai tifosi di Valentino Rossi : “tappi alle orecchie e…” : Marc Marquez non teme i tifosi di Valentino Rossi al Mugello: lo spagnolo sa come non perdere la concentrazione nel weekend di gara italiano-- Finalmente il tanto atteso Gp d’Italia è arrivato. Oggi pomeriggio i piloti della MotoGp incontreranno la stampa al Mugello, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara italiana, mentre domani si accenderanno i motori con le prime prove libere. “Al Mugello non si dorme”, è questa la ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Non sono ottimista per il Mugello. Dobbiamo migliorare la Moto” : Valentino Rossi non vede l’ora del GP d’Italia che si disputerà nel weekend del 1-3 giugno al Mugello. Il Dottore è pronto per abbracciare il fiume giallo, il suo pubblico lo incoraggerà per l’intero fine settimana che come sempre si preannuncia affascinante e appassionante anche se il centauro di Tavullia arriva in Toscana senza i favori del pronostico. Il 39enne cercherà però di salire almeno sul podio e lo stato ...

MotoGP Mugello 2018. Valentino Rossi carica la Yamaha : 'Dobbiamo dare di più' : Il week-end del Mugello, si sa, è speciale per Valentino Rossi. Le tribune del circuito toscano si coloreranno , quasi, interamente di giallo e, a dimostrazione del gran tifo per il Dottore , da ...

Valentino Rossi/ Motogp Gp d’Italia 2018 : al Mugello dovremo essere più veloci - bene il podio a Le Mans : Valentino Rossi alla vigilia del Gp d'Italia 2018 con qualche preoccupazione in più. Il Dottore: al Mugello dovremo essere più veloci, non così ottimista dopo gli ultimi test.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:28:00 GMT)

MotoGp – I test del Mugello preoccupano - ma il podio di Le Mans dà fiducia : le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Il podio di Le Mans regala un pizzico di fiducia, ma i test disputati al Mugello qualche settimana fa preoccupano Valentino Rossi: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Italia Reduce da un positivissimo podio a Le Mans, Valentino Rossi arriva rilassato alla gara di casa. Tutto pronto per l’appassionante weekend del Mugello, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Domani i piloti incontreranno la stampa, mentre venerdì ...

MotoGP - GP Italia 2018 : rebus Valentino Rossi. Mugello pista amica - ma la Yamaha ha sofferto nei test : Manca poco per l’inizio del weekend del Mugello, tappa come sempre attesissima in MotoGP e test duro per i piloti, già dalla prima staccata della San Donato, posta al termine del lunghissimo rettilineo del traguardo. Ma pensi al Mugello e pensi soprattutto a Valentino Rossi. Inevitabile, perché è uno dei motivi che attira così tanti appassionati sulle tribune del tracciato, creando una vera e propria marea gialla pronta ad accompagnare il ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi al Mugello. Una lunga e tormentata storia d’amore : La MotoGP sbarca in Italia, al Mugello, e uno dei protagonisti più attesi non può che essere lui Valentino Rossi. Migliaia di appassionati sono pronti ad accorrere sulle tribune del circuito toscano, pronti a sostenere il loro beniamino e creare quella macchia gialla che è diventata oramai una caratteristica peculiare del weekend italiano. Quella tra Rossi e il Mugello è una bellissima storia d’amore, ma abbastanza tormentata. La pista è ...

MotoGp – Zarco ‘difende’ Valentino Rossi - la verità di Johann : “mi ha chiuso la strada in Yamaha? Ecco la verità” : Johann Zarco prende le difese di Valentino Rossi: le parole del francese della Tech3 sono sorprendenti Dopo una giornata di test sulla pista, riasfaltata in inverno, del Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati a casa per qualche giorno di riposo in vista dell’importantissimo e attesissimo Gp d’Italia, al Mugello. In attesa del nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, non si fa altro che parlare del mercato piloti. ...

MotoGp – Test Montmelò : due Yamaha in testa - Valentino Rossi e Marquez attardati : Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di Test al Montmelò: attardati Valentino Rossi e Marc Marquez Dopo la pioggia che ieri ha impedito alla maggior parte dei piloti della MotoGp di scendere in pista per i Test di Barcellona, oggi finalmente i campioni delle due ruote hanno potuto girare sul circuito del Montmelò per Testare il lavoro di riasfaltatura effettuato durante l’inverno. Il più veloce oggi è stato Maverick Vinales, col ...

Clamoroso MotoGp - Valentino Rossi-Yamaha : si rischia la rottura! : Nell’ultimo appuntamento di Le Mans Valentino Rossi ha conquistato il podio, terzo posto ma soprattutto grazie agli errori degli altri piloti ma c’è preoccupazione per il futuro, in particolar modo sulla competitività della Yamaha come confermano anche le prestazioni di Vinales. Sembra furioso con il team il Dottore, ecco le dichiarazioni riportate da Moto.it: “Purtroppo sarà complicato lottare per il primato. Non è una ...

MotoGp – Bellezza acqua e sapone e fascino francese : ecco Angelina Laurent - l’ombrellina di Valentino Rossi a Le Mans [GALLERY : Angelina Laurent è stata ieri l’ombrellina di Valentino Rossi sul circuito di Le Mans, Bellezza acqua e sapone e savoir-faire francese: ecco la bella grid girl Yamaha Valentino Rossi sulla pista di Le Mans ieri ha conquistato il terzo posto, dietro a Marc Marquez e Danilo Petrucci. Il campione della Yamaha in occasione del quinto appuntamento del Motomondiale è potuto risalire su un podio che gli mancava dalla prima gara in campionato in ...

MotoGP - Valentino Rossi un maestro! Con la guida 'guarisce' la Yamaha - mentre Vinales affonda. E al Mugello : Basterà l'aria di casa a rivitalizzare la casa dei tre diapason e a permettere al nove volte Campione del Mondo di regalare la magia al popolo giallo? Intanto Maverick Vinales sprofonda e Johann ...