"Il processo democratico è tuttora in corso in, sarebbe inammissibile speculare e ancora di più interferire in questa fase",ha detto il commissario Europeo agli affari economici,"E'la democrazia a avere l'ultima parola-continua-non ci devono essere piani qui o là che la contraddicano". "Sono glini che decideranno del loro destino",la Commissione "è pronta a lavorare con i nuovi interlocutori". Per"ci sono voci infondate e inopportune" sull'economiana che registra "miglioramenti reali".(Di giovedì 31 maggio 2018)