Morte Stefano Cucchi | al processo bis spuntano altri verbali falsificati e anomalie

Cannes - alla Quinzaine La strada dei Samouni di Stefano Savona : “Il cinema deve opporsi all’inevitabilità della Morte” : “Perché noi che siamo nati in questa terra dobbiamo soffrire così?”. Se lo chiede un giovane uomo palestinese nato e cresciuto nella Striscia di Gaza. Ha perso il padre durante l’operazione militare Piombo Fuso, una delle tante vittime innocenti. Stefano Savona, palermitano ma trapiantato da anni a Parigi, conosce quel territorio quasi come casa sua, e dal 2009, anno in cui realizzò il film documentario Piombo Fuso, ha deciso di fare del suo ...

Stefano Mastrolitti - un anno fa la Morte del giornalista : Sarebbe un errore non definirlo come voleva lui: un 'News Jockey', che dell'informazione ne faceva un tappeto volante sul mondo. Ricordo una mattina, in diretta radiofonica, gli inviai un messaggio ...