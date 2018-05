Morì dopo Tso nel Salernitano | avvisi di garanzia per 7 medici

Torino - Morì dopo un Tso : condannati tre vigili e un medico - : Andrea Soldi, affetto da schizofrenia, perse la vita a seguito di un ricovero forzato nel 2015 . "L'arroganza di quei vigili andava punita", il commento del padre al termine della lettura della ...

Morì dopo il trapianto di cuore al San Camillo - il gip : 'No a una nuova perizia' : Non ci sarà una nuova perizia in incidente probatorio per fare chiarezza sul caso del cuore prelevato al San Raffaele a un 48enne milanese e trapiantato a un 60enne cardiopatico, poi morto nel ...

Bari - arrestato il boss Domenico Conte dopo 37 giorni di latitanza : “Mandante dell’agguato in cui Morì donna innocente” : Era scomparso il 20 aprile, poco prima dell’arresto. dopo trentasette giorni di latitanza, carabinieri e polizia lo hanno rintracciato in una villetta di un residence rivierasco, a pochi chilometri da casa, ed arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore a Bitonto, nel Barese, lo scorso 30 dicembre. Domenico Conte, ritenuto il capo dell’omonimo clan del paese alle ...

Fare sesso allunga la memoria - soprattutto dopo i 50 : Il sesso fa bene anche alla memoria, soprattutto dopo i 50 anni. A dirlo è un recente studio dell'Università di Wollongong, in Australia, pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behavior. Attenzione però: i benefici sulla nostra mente sarebbero temporanei, e scompaiono in caso di interruzione dell'attività sessuale.Lo studio è stato realizzato su un campione di 6016 adulti ultracinquantenni (2672 uomini, ...

Nina Moric - dopo il GF i fan su Instagram sono con lei : La rivincita di Nina Moric passa anche attraverso i social e, dopo la sua apparizione al GF15, su Instagram i fan si schierano dalla sua parte. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 15, Nina Moric ci ha regalato una grande prova di carattere, dimostrando di non avere paura degli haters e di essere ancora la splendida donna che stregò il mondo intero nel 1999 ballando con Ricky Martin nel video di Livin’ la vida loca. Da ...

MARIO MORI/ Stato-Mafia : 'Sono inc…to e continuerò a combattere' - prime parole dopo la condanna a 12 anni : Il generale MARIO MORI a Radio radicale: prima dichiarazione dopo la condanna a 12 anni emessa dal tribunale di Palermo per processo Stato-Mafia.

