Montelupo Fiorentino FI | 26ª edizione di Cèramica – Festa Internazionale della

meteoweb.eu

: RT @seedble: @il_tempe @il_tempe come va la lettura di #TheSWBook? ?? Se vuoi lasciaci un #feedback ?? 1cosa importante: Il #5giugno ci sarà… - il_tempe : RT @seedble: @il_tempe @il_tempe come va la lettura di #TheSWBook? ?? Se vuoi lasciaci un #feedback ?? 1cosa importante: Il #5giugno ci sarà… - WalterRossi2 : L'anno scorso andai a Montelupo Fiorentino/per abbracciare questa donna meravigliosa:/Giuseppina Projetto/la più an… - seedble : @il_tempe @il_tempe come va la lettura di #TheSWBook? ?? Se vuoi lasciaci un #feedback ?? 1cosa importante: Il… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La ceramica parla. Racconta storie materiche attraverso forme morbide o squadrate e incanta lo sguardo che non si ferma alla funzione immediata dell’oggetto ma, al contrario, scava nel suo passato per scoprire uno stretto legame con la realtà e con l’arte di cui è espressione. Già nel Cinquecento,– a circa 30 chilometri da Firenze – era un centro di riferimento per la realizzazione dei piatti e degli oggetti di nobili casate come Medici, Strozzi e Pandolfini. Oggi – e per la 26esima volta – è il cuore di un mondo fragile ma fortissimo che per tre giorni vuole raccontarsi da un punto di vista ancora diverso. Dal 15 al 17 giugno 2018, laceramica – nota ormai semplicemente come– rinnova l’invito a scoprire una storia unica, dipanata quest’anno sul filo conduttore de “La ceramica del quotidiano”. Con oltre 30 espositori per ...