Mondiali Russia 2018 | il Messico è hot | Yanet Garcia si fa ‘sculacciare’ FOTO

Nesterenko : “i media britannici stanno tentando di sabotare i Mondiali in Russia” : I media britannici stanno tentando di sabotare i Mondiali in Russia. Lo ha detto l’ambasciatore speciale del ministero degli Esteri Andrey Nesterenko in un intervista a Sputnik. “Dicono che ci sarà la terza guerra mondiale. Sono tutte assurdità, inventate da chi vuole sabotare il nostro evento e speculare su temi politici”, ha dichiarato Nesterenko. Il diplomatico ha poi aggiunto che i giornali britannici riflettono la politica ...

Linea diretta per la segnalazione di casi di discriminazione durante i Mondiali in Russia : Una Linea diretta per la segnalazione di casi di discriminazione verrà attivata durante i Mondiali in Russia. Lo ha detto il commissario per i diritti umani russo Tatyana Moskalkova, citato dalla Tass. La Linea diretta permetterà ai cittadini di segnalare “ogni tipo di violazione dei propri diritti e di ricevere consiglio e protezione”. “Garantiremo un ambiente libero dalla discriminazione e dal razzismo”, ha dichiarato ...

Espulsione retrospettiva ai Mondiali - cos’è?/ La novità in Russia contro il gioco violento : ecco come funziona : Ai Mondiali 2018 sbarca l'Espulsione retrospettiva: una novità secondo cui un arbitro potrà espellere un calciatore per condotta violenta anche tanti minuti dopo l'avvenuto fallo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:30:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - sospiro di sollievo per l'Egitto : 'Solo tre settimane di stop per Salah' : sospiro di sollievo per l'Egitto, Mohamed Salah prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia. Hector Cuper potrà dunque contare sulla propria stella più lucente, anche se part-time. Proprio così, il ...

Mondiali 2018 Russia - novità per i VAR : arriva il fuorigioco 3D : Il Mondiale di Russia sarà a tutti gli effetti il più tecnologico mai visto. Alla grande novità costituita dall'adozione della VAR per tutta la durata della competizione, anche altri accorgimenti ...

PubMatic e Publicis Media lanciano un private marketplace per i Mondiali di Calcio Russia 2018 : Obiettivo della piattaforma è consentire alle aziende di avviare accordi privati scalabili con gli editori premium della SSP, basati su segmenti di audience di appassionati di sport. L'accordo è ...

Mondiali 2018 Russia - nell'aereo del Beglio foto del gol Nainggolan. E lui punge Martinez : 'Cambi posto' : Radja Nainggolan ha ancora il dente avvelenato. Il centrocampista della Roma ha nuovamente colto l'occasione per pungere il CT del Belgio, Roberto Martinez, a poco più di una settimana di distanza ...

Mondiali 2018 Russia - espulsione 'retrospettiva' per chi commette condotta violenta : Un'importante novità sta per essere introdotta in occasione della Coppa del Mondo. Nel torneo che prenderà il via il prossimo 14 giugno infatti, un calciatore colpevole di condotta violenta non ravvisata dall'arbitro potrà essere espulso in maniera "retrospettiva" all'interno ...

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualcosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Mondiali : Putin non va agli allenamenti della Russia : Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell’inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Penso sia meglio che il presidente non assista agli allenamenti della nazionale prima dei Mondiali. Nessuno dovrebbe distrarre gli atleti dalla preparazione” ha dichiarato Peskov commentando l’invito rivolto a Putin dal ct della nazionale russa ...

Mondiali : Putin - no a allenamenti Russia : ANSA, - MOSCA, 30 MAG - Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell'inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "...

Mondiali - Messi : 'Non siamo favoriti - ma in Russia Argentina unita' : 'Non siamo favoriti ma siamo molto bravi e daremo tutto': Lionel Messi, fresco della tripletta rifilata nella notte italiana ad Haiti, nell'amichevole giocata alla 'Bombonerà - cerca di smorzare i ...

Mondiali 2018 – Ruby Mae - la sexy fidanzata di Dele Alli in Russia tra le Wags più sexy [GALLERY] : Ruby Mae è la sexy fidanzata di Dele Alli, il calciatore del Tottenham e della Nazionale inglese parteciperà ai Mondiali di Russia 2018 Ruby Mae potrebbe essere eletta Wags più sexy del Mondiale di Russia 2018 che si accinge ad iniziare. Dal 14 giugno potremo godere dello spettacolo che la competizione iridata ci regalerà, senza la nostra Nazionale, ma con match da ammirare e Wags sensuali da scoprire. Tra quest’ultime anche la fidanzata ...

Mondiali 2018 Russia - tris Messi : Argentina show - 4-0 ad Haiti : L'Argentina c'è e fa sul serio, trascinata dal solito incredibile Leo Messi: messaggio chiaro quello lanciato dalla Selección che la scorsa notte ha travolto Haiti in amichevole nel match disputato ...