Mondiali - pallone inaugurale in orbita : ci giocano gli astronauti : I cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Oleg Artemyev hanno giocato a calcio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, usando il pallone Telstar 18, lo stesso con cui si giocherà la prima partita del Mondiale in Russia. Lo comunica l’agenzia spaziale russa Roscosmos citata dalla Tass. I risultati della partita, svoltasi in assenza di gravità, rimangono sconosciuti. Il pallone è stato portato in orbita da Artemyev il 24 marzo a bordo ...