Mondiali | Argentina quinta nelle preferenze

Mondiali - Macri saluta nazionale Argentina prima della partenza : Il presidente argentino Mauricio Macri ha salutato la nazionale di calcio del suo paese che si recherà a Barcellona per continuare la preparazione per la Coppa del Mondo di Russia 2018. Macri ha fatto visita alla squadra nel centro sportivo che l’Associazione Argentina di Calcio (AFA) ha nella città di Ezeiza vicino Buenos Aires. Il presidente ha ricevuto in regalo una maglia dell’Argentina ed ha parlato per qualche minuto con il ...

Mondiali - Messi : 'Non siamo favoriti - ma in Russia Argentina unita' : 'Non siamo favoriti ma siamo molto bravi e daremo tutto': Lionel Messi, fresco della tripletta rifilata nella notte italiana ad Haiti, nell'amichevole giocata alla 'Bombonerà - cerca di smorzare i ...

Amichevoli - Messi già in forma Mondiali : tripletta nel 4-0 dell'Argentina su Haiti : La formazione iniziale dell'Argentina Condividi LEO: 'LA COPPA DEL MONDO E' IL SOGNO DI TUTTI NOI' - 'La Coppa del Mondo è il sogno di tutti noi, non siamo i favoriti perché ci siamo qualificati con ...

Mondiali : amichevole Argentina-Haiti 4-0 - tripletta di Messi : Se Messi gira, anche l’Argentina gira. La riprova nell’amichevole che l’Albiceleste ha disputato nella notte italiana contro Haiti alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires davanti a 55mila spettatori, con la ‘Pulce’ che ha dato spettacolo firmando una tripletta nel rotondo 4-0 con cui gli uomini di Jorge Sampaoli hanno battuto Haiti in una delle amichevoli di avvicinamento al Mondiale. Ad arrotondare il ...

Mondiali 2018 Russia - tris Messi : Argentina show - 4-0 ad Haiti : L'Argentina c'è e fa sul serio, trascinata dal solito incredibile Leo Messi: messaggio chiaro quello lanciato dalla Selección che la scorsa notte ha travolto Haiti in amichevole nel match disputato ...

Mondiali di calcio 2018 – Gli italiani tifano Argentina : l’indagine : Gli utenti del Belpaese sono dalla parte di Sampaoli, ma credono che Brasile e Spagna siano favorite per la vittoria finale: le indagini William Hill In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi ...

Mondiali di calcio 2018 : gli italiani tifano Argentina. L’indagine di William Hill : In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi azzurri, seppur orfani per questa edizione della loro nazionale, non mancheranno infatti all’appuntamento: l’81% degli intervistati dal bookmaker ha ...

Mondiali Russia 2018 - italiani divisi sulla squadra da tifare : oltre il 20% sosterrà l’Argentina di Messi : Secondo un sondaggio condotto da William Hill, oltre il 20% degli italiani tiferà per l’Argentina ai prossimi Mondiali di Russia 2018 In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi azzurri, ...

Mondiali - Messi : 'L'Argentina sogna - ma non siamo la squadra migliore' : A Messi viene mai in mente che se avesse scelto la Spagna dove risiede da quando era adolescente, adesso sarebbe già campione del mondo? 'Ne parlavo giorni fa con un amico - risponde -, ma gli ho ...

Mondiali - guai per l’Argentina : ko il portiere Romero : Prima tegola per il ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, che al Mondiale russo dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Sergio Romero. L’estremo difensore, riserva di De Gea al Manchester United, ha fatto sapere la Federcalcio Albiceleste, si è infatti fatto male al ginocchio destro, tanto da dover richiedere un intervento chirurgico. Romero si era infortunato al ginocchio destro nell’amichevole di marzo contro la Spagna, ma ...

Argentina : l'ipotetica formazione ai Mondiali 2018 - Messi intoccabile Video : E' una delle candidate alla vittoria finale di Russia 2018 [Video]. Anche se la qualificazione a questi mondiali l'Argentina ha dovuto sudarsela parecchio, non c'è dubbio sul fatto che Messi e compagni sono una delle squadre più forti che ci sono in circolazione. Alla guida della nazionale albiceleste c'è un allenatore davvero molto bravo e preparato come Sampaoli, che ha dovuto effettuare delle scelte molto dolorose stilando la lista dei 23 ...

Mondiali : Argentina - portiere Romero ko : L'ex sampdoriano Romero era uno dei tre portieri scelti da Sampaoli per la Coppa del Mondo in Russia, insieme a Franco Armani, che ora l'80% degli argentini vuole fra i pali della Selezione, e ...

Argentina : l'ipotetica formazione ai Mondiali 2018 - Messi intoccabile : E' una delle candidate alla vittoria finale di Russia 2018. Anche se la qualificazione a questi mondiali l'Argentina ha dovuto sudarsela parecchio, non c'è dubbio sul fatto che Messi e compagni sono una delle squadre più forti che ci sono in circolazione. Alla guida della nazionale albiceleste c'è un allenatore davvero molto bravo e preparato come Sampaoli, che ha dovuto effettuare delle scelte molto dolorose stilando la lista dei 23 convocati ...