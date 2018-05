Mondiali | a Mosca il FIFA World Museum | esposta anche la Coppa Rimet

Auto – Hyundai porta il FIFA World Football Museum™ a Mosca per i Mondiali : Durante la Coppa del Mondo 2018 Hyundai ospiterà presso lo “ Hyundai Motorstudio” di Mosca una mostra speciale: la “ FIFA World Football Museum Presented by Hyundai ” Hyundai , Partner Ufficiale della FIFA World Cup Russia 2018, porterà il FIFA World Football Museum da Zurigo allo “ Hyundai Motorstudio” di Mosca . La mostra celebra la Coppa del Mondo FIFA attraverso la passione e devozione dei tifosi e ne racconta la storia attraverso i giocatori ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli stadi della manifestazione. La Finale si giocherà a Mosca : Il 14 giugno il Mondiale di Calcio 2018 prenderà il via in Russia e sarà la Nazionale di casa a dare inizio alle danze, contro l’Arabia Saudita. Una rassegna iridata che, dopo 60 anni, non vedrà protagonista l’Italia e, senza dubbio, assistere a questa manifestazione senza i colori azzurri mette ancora tanta tristezza. Il teatro della prima sfida, valida per il gruppo A, sarà il Luzhniki stadium di Mosca. Un impianto che ospiterà ...