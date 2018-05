Mondiali 2018 – Hernandez porta in Russia la sua bellissima fidanzata | Andrea Duro

Mondiali 2018 Russia - Perù : Guerrero ci sarà - squalifica sospesa : Paolo Guerrero sarà tra i protagonisti del prossimo campionato Mondiale. Quando mancano ormai pochi giorni all'inizio della competizione iridata in Russia, l'attaccante del Perù ha ricevuto quest'oggi ...

Mondiali Russia 2018 - il Messico è hot : Yanet Garcia si fa ‘sculacciare’ [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Mondiali 2018 – Yanet Garcia - la prorompente meteorina che si fa ‘sculacciare’ per portare fortuna al Messico [GALLERY] : Yanet Garcia ed suo lato b porteranno fortuna al Messico ai Mondiali di Russia 2018? La bella ‘meteorina’ si fa sculacciare per buon auspicio Yanet Garcia è la sexy ‘meteorina’ che potrebbe portare tanta fortuna al Messico ai Mondiali di Russia 2018, al via il prossimo 14 giugno. La messicana è nota in tv, oltre che per il suo ruolo nella trasmissione delle previsioni meteorologiche, anche per il suo prorompente lato b. ...

Mondiali Russia 2018 - sospiro di sollievo per l'Egitto : 'Solo tre settimane di stop per Salah' : sospiro di sollievo per l'Egitto, Mohamed Salah prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia. Hector Cuper potrà dunque contare sulla propria stella più lucente, anche se part-time. Proprio così, il ...

Rugby - Mondiali under 20 2018 : l’Italia parte alla grande - Scozia battuta di misura : parte alla grande il percorso della nazionale italiana under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria in terra francese. In quel di Beziers gli azzurrini hanno superato in un match rocambolesco dal finale spettacolare per 27-26 la Scozia. Rimonta importante da parte della squadra di Roselli che domenica 3 giugno alle 16.30 contro l’Inghilterra andrà a caccia di un’altra impresa. Il tabellino lo sblocca Chapman con un calcio al 9′, ma ...

Mondiali 2018 Russia - novità per i VAR : arriva il fuorigioco 3D : Il Mondiale di Russia sarà a tutti gli effetti il più tecnologico mai visto. Alla grande novità costituita dall'adozione della VAR per tutta la durata della competizione, anche altri accorgimenti ...

PubMatic e Publicis Media lanciano un private marketplace per i Mondiali di Calcio Russia 2018 : Obiettivo della piattaforma è consentire alle aziende di avviare accordi privati scalabili con gli editori premium della SSP, basati su segmenti di audience di appassionati di sport. L'accordo è ...

Mondiali 2018 Russia - nell'aereo del Beglio foto del gol Nainggolan. E lui punge Martinez : 'Cambi posto' : Radja Nainggolan ha ancora il dente avvelenato. Il centrocampista della Roma ha nuovamente colto l'occasione per pungere il CT del Belgio, Roberto Martinez, a poco più di una settimana di distanza ...

Mondiali 2018 Russia - espulsione 'retrospettiva' per chi commette condotta violenta : Un'importante novità sta per essere introdotta in occasione della Coppa del Mondo. Nel torneo che prenderà il via il prossimo 14 giugno infatti, un calciatore colpevole di condotta violenta non ravvisata dall'arbitro potrà essere espulso in maniera "retrospettiva" all'interno ...

Mondiali 2018 - Ilary Blasi sbaraglia tutte? : la signora Totti potrebbe aggiudicarsi "Notti Mondiali" al posto della Marcuzzi : Ilari piglia tutto. La biondissima Iena potrebbe aver sbaragliato la concorrenza di Alessia Marcuzzi. A Belen Rodriguez invece il compito invece dei collegamenti in esterna.

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualcosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Mondiali 2018 di Canale 5 : arriva Ilary Blasi? : Continua il toto-nome sulla donna che dovrà affiancare Nicola Savino alla conduzione dei Mondiali di Calcio 2018 di Mediaset: che possa essere Ilary Blasi? La partita per la conduzione dello speciale Mondiali 2018 di Mediaset è ancora aperta. Dopo l’indiscrezione di Belen Rodriguez data per favorita nei giorni scorsi si è ribaltato il tutto con l’aggiunta di un nuovo nome. Si tratta di quello di Alessia Marcuzzi che però avrebbe ...

Mondiali 2018 – Ruby Mae - la sexy fidanzata di Dele Alli in Russia tra le Wags più sexy [GALLERY] : Ruby Mae è la sexy fidanzata di Dele Alli, il calciatore del Tottenham e della Nazionale inglese parteciperà ai Mondiali di Russia 2018 Ruby Mae potrebbe essere eletta Wags più sexy del Mondiale di Russia 2018 che si accinge ad iniziare. Dal 14 giugno potremo godere dello spettacolo che la competizione iridata ci regalerà, senza la nostra Nazionale, ma con match da ammirare e Wags sensuali da scoprire. Tra quest’ultime anche la fidanzata ...