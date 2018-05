ministro degli Affari regionali e dell Autonomie

Paolo Savona - chi è il ministro degli Affari Europei : Guai a definirlo euroscettico, ma certo non ama l'Unione europea così come è attualmente strutturata e non manca di denunciarlo. Del resto come potrebbe rinnegare il progetto dei padri fondatori, una personalità che è...

Enzo Moavero Milanesi - chi è il nuovo ministro degli Esteri : Nel governo giallo verde c'è anche un ex ministro dei governi Monti e Letta. Si tratta di Enzo Moavero Milanesi, che nel Governo Conte occuperà il ruolo di ministro degli Esteri. Già giudice...

40 giorni di fuoco per il neoministro degli Esteri Moavero - dal G7 in Canada al Consiglio europeo fino al dossier Iran : Il G7 in Canada l'8 e 9 di giugno. Il Consiglio europeo il 28 giugno. L'11 luglio il vertice Nato. La guerra dei dazi scatenata contro l'Unione europea (di cui l'Italia continua a far parte da socio fondatore) dal sovranista a stelle e strisce Donald Trump. dossier Iran e caos-Libia. Le richieste di Washington e quelle di Mosca. L''ordinaria amministrazione" non si addice alla Farnesina, alle prese con un'agenda fittissima d'impegni nei prossimi ...

Il ministro iraniano degli Esteri a Bruxelles per salvare l'accordo nucleare : 'Il patto con l'Iran funziona e dobbiamo fare di tutto per preservarlo' ha precisato la portavoce dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari Esteri e la politica di sicurezza. All'indomani ...

Iran - bruciate bandiere Usa nelle piazze. Il ministro degli Esteri Zarif 'Pronti ad arricchire l uranio' : Il ministro dell'economia Le Maire , riferendosi anche al trema dei dazi, ha detto questa mattina che 'l'Europa non può essere un vassallo degli Usa'. Il suo governo si prepara a proporre a tutta l'...

Francesco Cossiga/ Il ministro degli interni interpretato da Diego Verdegiglio (M - prima puntata) : Francesco Cossiga, Ministro degli interni durante i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, è uno dei protagonisti di "M" di Michele Santoro in onda su Rai 3. (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:35:00 GMT)

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

Uno degli ultimi giornali cambogiani liberi è stato venduto a una società vicina al primo ministro : Uno dei quotidiani più importanti della Cambogia, il Phnom Penh Post, è stato venduto questa settimana a una società malese molto vicina al primo ministro cambogiano Hun Sen, le cui politiche sono diventate da tempo sempre più autoritarie. La notizia The post Uno degli ultimi giornali cambogiani liberi è stato venduto a una società vicina al primo ministro appeared first on Il Post.

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Iran : la risposta del ministro degli esteri - Javad Zarif : Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015, raggiunto secondo la formula 5+1 (tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia), l'Iran sarà libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovrà comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si aspetta ...

Sabato col ministro Padoan il giuramento degli allievi dell'Accademia : La solenne cerimonia si svolgerà in centro città, in piazza Vittorio Veneto alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan , del capo di Stato Maggiore della Difesa, ...

UK : si è dimessa il ministro degli Interni Britannico : Resistendo alle richieste di dimissioni, in un tweet la Rudd aveva dichiarato che: ' lavorerò per assicurare che la nostra politica di immigrazione sia equa e umana ". Ma questo non è stato ...