Milano | ladri svaligiano la casa del sindaco Sala

Ladri in casa del sindaco di Milano : rubati gioielli e un Rolex d'epoca : Furto in casa del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nella notte tra sabato e domenica, alcuni malviventi si sono introdotti nell'appartamento del primo cittadino, in zona Brera, mentre lui si trovava in Liguria per il weekend...