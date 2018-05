Milano 2030 la città che valorizza i quartieri

Palazzo Marino presenta gli obiettivi di Milano 2030 : Come sarà la Milano del 2030 ? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo

Milano : sviluppo urbanistico - Comune presenta obiettivi Milano 2030 : Milano , 15 mag. (AdnKronos) – Come sarà la Milano del 2030 ? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico , coniugandolo con le esigenze di mobilità, ambiente, housing, socialità, inclusione e valorizzazione dello spazio pubblico?Se ne parlerà alla Triennale di Milano nel corso di tre incontri pubblici, introdotti e conclusi dagli interventi del sindaco Giuseppe Sala e ...

Milano : in servizio il primo bus elettrico - saranno 1.200 entro il 2030 : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – La conversione all’elettrico della flotta di bus Atm a Milano è cominciata. E’ entrato in servizio il primo bus elettrico dei 25 ordinati per questo’anno, per un investimento di 14 milioni di euro. I prossimi dieci saranno consegnati a metà aprile ed entreranno tutti in servizio sulla linea 84 che percorre la tratta San Donato M3 – Largo Augusto. L’obiettivo più a breve termine è ...