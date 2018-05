Milanesi | il 2 giugno fate un atto di resistenza glamour | non manifestate

ilfoglio

: #Milano Il 3 giugno torna #domenicalmuseo: apertura gratuita di tutti i luoghi di cultura nazionali e dei musei civici milanesi. #InformaMI - littleMI_tour : #Milano Il 3 giugno torna #domenicalmuseo: apertura gratuita di tutti i luoghi di cultura nazionali e dei musei civici milanesi. #InformaMI - nuhares : RT @milanoallnews: Piscine milanesi aperte dal 2 giugno - milanoallnews : Piscine milanesi aperte dal 2 giugno -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Cittadini, queste parole sono rivolte soprattutto a voi. Io, romano di nascita, mi rivolgo a voi, che mi avete accolto in questa città, e faccio appello al vostro senso civico. Il 2, quando una buona parte del paese sarà esortata a scendere in piazza per difendere un orrendo govern