Milan | Mr Li | 10 milioni di euro o interverrà Elliott

Milan - pressing su Yonghong Li : attesi 10 milioni entro fine mese : Il Milan attende le mosse di Yonghong Li, così come il fondo Elliott: servono 40 milioni entro fine giugno.

Milan - oggi c'è il CdA : verranno chiesti a Yonghong Li altri 22 - 6 milioni : oggi il consiglio d'amministrazione del club rossonero, che chiederà a Li di versare i 22,6 milioni restanti dell'aumento di capitale per cui ha avuto la delega.

Milan - domani CdA sul 'caso Uefa' : 43 milioni entro giugno - rifinanziamento in alto mare. Fassone chiama Fininvest : Intanto continuano i rumors sull'ingresso di un investitore che affianchi Mr Li in Rossoneri Sport. Alcune banche, come Goldman Sachs, starebbero cercando una soluzione, ma l'operazione è molto ...

Donnarumma al Liverpool - il Milan ci pensa/ Offerta Reds al ribasso ma i rossoneri chiedono 70 milioni : Il Liverpool piomba su Donnarumma: dopo la finale di Champions League i Reds presenteranno una prima Offerta (al ribasso) al Milan che però chiede 70 milioni per cedere il portiere

Mercato Milan : il nuovo obiettivo per l'attacco vale 60 milioni ed ha 22 anni : La stagione calcistica 2017/2018 è giunta alla sua conclusione regalando al Milan la conquista di un posto diretto per l'Europa League 2018/2019. I rossoneri, grazie al successo ottenuto per 5-1 sulla Fiorentina, si sono garantiti la possibilita' di non accelerare la preparazione atletica estiva a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno, quando i rossoneri hanno dovuto disputare la prima partita ufficiale prima di fine luglio.

Milano. Palazzo Marino investe 15 milioni per interventi di illuminazione : Sono 149 gli interventi per l’illuminazione cittadina in programma tra il 2017 e il 2019 con un investimento di circa

Milan - il Liverpool piomba su Donnarumma : serviranno 70 milioni : Milan- Il Liverpool suona la carica e si prepara a tentare l’assalto a Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta irrinunciabile per la compagine rossonera. INCONTRO RAIOLA-KLOPP Come si legge sul quotidiano torinese, ci sarebbe già stato un primo contatto tra il […] L'articolo Milan, il Liverpool ...

La generosità dei privati per il Duomo di Milano - in sei anni raccolti 7 milioni di euro : 700mila dai cittadini : Dopo Esselunga anche Mapei nel gruppo dei grandi donatori con 150mila euro. La cattedrale motore della città a livello turistico: attrazione irrinunciabile per...

Braccio di ferro per Donnarumma : il Milan lo valuta 70 milioni - Raiola 30 : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la base d'asta per la società rossonera sono 70 milioni di euro , la stessa cifra che, in un primo momento, era stata pensata come clausola rescissoria da ...

Mercato Milan - ecco il regalo per l'Europa League : colpo da oltre 20 milioni? : Il Milan si prepara ad affrontare l'ultima giornata di campionato, la quale è importantissima per il futuro rossonero per due motivi; il primo riguarda l'aspetto della preparazione atletica, infatti il Milan conquistando l'accesso diretto all'Europa League avrebbe la possibilita' di svolgere una preparazione completa, non dovendo disputare i tre turni preliminari che sarebbero conseguenti al settimo posto in campionato; altro importante

Juve - tra vittorie e addii. Milan - flop da 230 milioni. Ma... : Sono in una delle società più blasonate al mondo, veniamo da un periodo importante di vittorie, rivincere è sempre difficile, e allora bisogna costruire per vincere". Allegri portato in trionfo dai ...

Milan - rivoluzione in arrivo? Ecco i 6 colpi da 100 milioni per la Champions : La stagione attuale deve ancora concludersi ma la dirigenza del Milan sta gia' pensando a progettare il mercato della prossima sessione di mercato. I rossoneri sono stati i protagonisti incontrastati della scorsa sessione estiva spendendo oltre 200 milioni di euro; a giustificazione di tale spesa c'è il fatto che la rosa necessitava di un netto miglioramento dopo che negli anni passati gli investimenti erano diminuiti drasticamente.

Mercato Milan : i rossoneri sfidano il Napoli per un colpo da 80 milioni di euro : Il campionato di Serie A sta per volgere alla conclusione ma, a parte la lotta scudetto ormai praticamente archiviata, le battaglie per Champions League, europa League e la corsa per evitare la retrocessione sono ancora nel vivo. Infatti per quanto riguarda la massima competizione europea sono tre le squadre ancora in piena corsa: Roma, Lazio e Inter; per l'europa League invece sarà un duello serrato fino all'ultimo tra Milan, Atalanta e ...