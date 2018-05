Milan-Inter-Juve | che giro di punte | il caso Lewandowski tra Icardi e Higuain

Milano. I cantieri in corso e le priorità d’intervento per ogni municipio : Si è tenuta la Conferenza permanente dei Presidenti di municipio di Milano, cui ha partecipato l’assessore all’Educazione con delega all’Edilizia

RADIOCITY. DEL CORNO E GUAINERI : "EVENTO UNICO PER DIFFUSIONE CULTURALE E PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI MilanO" : ... Assessore alla Cultura del Comune di Milano -, unica nel suo genere in Europa, celebriamo la radio, il mezzo di comunicazione più diffuso e amato al mondo e uno straordinario strumento di DIFFUSIONE ...

DIRETTA / Brescia Olimpia Milano (risultato live 33-42) streaming video e tv : Intervallo lungo (gara-4) : DIRETTA Brescia Olimpia Milano, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A1. Al PalaGeorge primo match point in mano alla EA7(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:25:00 GMT)

Derby di mercato Inter-Milan per un olandese - : E' Derby di mercato fra Inter e Milan per Memphis Depay l'olandese del Lione in scadenza con i francesi nel 2021. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il d.s. nerazzurro Ausilio però non tiene aperto solo il canale Depay. Sulla lista restano Berardi, Politano e Verdi. Ma la punta del Lione che ha segnato 22 gol in 51 partite, è un obiettivo ...

Inter - sfida al Milan per Depay : A caccia di un'ala da aggiungere a Perisic, Candreva e Karamoh, secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri negli ultimi giorni si sono Interessati all'olandese e provano il sorpasso sui cugini, ...

Calciomercato Inter - il papà-agente di Rafinha : 'Felice a Milano - decidono i nerazzurri' : Sei mesi più che positivi in nerazzurro e un futuro ancora tutto da decidere: Rafinha, centrocampista classe 1993, attende di conoscere se il suo futuro sarà ancora all'Inter o se farà ritorno al ...

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati (2) : (AdnKronos) - Nella maggior parte dei casi, le manifestazioni di interesse sono state presentate da Comuni, che li utilizzeranno per scopi sociali e istituzionali. Anche la direzione regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio ha manifestato l’interesse per alcuni beni. Per ottenere l’assegnazione

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Si è svolta questa mattina, nella sede della prefettura di Milano, la conferenza di servizi dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Coordinata dal direttore dell’agenzia, Ennio Mario Sodano, è stata la terza tappa nelle regioni del centro nord d’Italia, dopo Bologna e Firenze. Durante la mattinata, gli enti pubblici partecipanti ...

Inter-Brozovic - la storia continua : "Milano casa sua - ma c'è la clausola" : L'agente: "Vuole giocare la Champions con l'Inter, sul rinnovo non si è fatto vivo nessuno". Rispunta Ramires

In consiglio di Lega anche Inter - Milan - Atalanta : L'assemblea della Lega Serie A ha completato il rinnovo della governance eleggendo i quattro consiglieri di Lega: si tratta dell'ad dell'Inter Alessandro Antonello, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, l'...

“Mi dispiace - non sono fatta per questo mondo”. Pubblica questo agghiacciante scatto su Twitter in piena notte poi più nulla - fino al mattino. Era stata ospite ad un importante evento Milanese : il mondo intero in apprensione : Quella di Chelsea Manning è senza dubbio una delle storie più incredibili e potenti degli ultimi 30 anni. Una vicenda che è riuscita a scuotere l’opinione Pubblica di tutto il mondo. C’è chi ha criticato molto l’operato dell’ex soldato e chi invece è riuscito a comprendere le complesse dinamiche che l’hanno portata a rischiare tanto, praticamente tutto. Per chi non lo sapesse Chelsea è il nome femminile di colui che nacque uomo, Bradley ...

Consegnata a Luciano Spalletti una Volvo XC40 grazie alla partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano : La consegna dell’auto a Luciano Spalletti è avvenuta presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile Luciano Spalletti aveva già ricevuto una XC60 al momento dell’annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo scorso autunno. Oggi, dopo l’accesso alla Champions League appena conquistato, il Mister sale a bordo del modello di maggior successo fra quelli della attuale produzione di Volvo. Con colori ...

Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 22 maggio, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Milano per restare fino a domenica 27 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Via Beltrami ...