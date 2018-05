Milan | corsa contro il tempo per Li Yonghong | si avvicina una scadenza importante

Coppa Italia - Juve o Milan? Gli effetti sulla corsa all'Europa League : La finale di Coppa Italia di stasera fra Juventus e Milan renderà un po' meno intricata la corsa all'Europa League. Si eliminerà infatti una delle variabili legate all'inseguimento della seconda Coppa ...

Milano in corsa. Riflessiva l'Europa : Ottima giornata per la Borsa di Milano , che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. Piazza Affari recupera parte delle perdite precedenti derivanti dalla situazione di ...

Il Milan non sbaglia - successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

1000 Miglia 2018 : la 'corsa più bella del mondo' fa tappa a Milano : La scelta di ospitare a Milano il passaggio di una manifestazione automobilistica così importante, nota come "la corsa più bella del mondo" , nasce dal desiderio di portare un evento antico nei ...

Milano. Ecco il Plogging la prima corsa che ripulisce la città : Una corsa speciale lungo le sponde del Naviglio, per unire sport e senso civico. Questo lo spirito alla base dell’evento

Ambiente - a Milano arriva il ‘Plogging’ : la corsa che ripulisce la città : Una corsa speciale per ripulire le sponde del Naviglio e unire sport e senso civico. Questo lo spirito alla base dell’evento che Retake Milano ha annunciato oggi a Palazzo Marino. L’appuntamento è per sabato 28 aprile alle ore 9: i blocchi di partenza ideali sono fissati davanti alla chiesa di San Cristoforo, sull’Alzaia Naviglio Grande, dove, grazie a Retake Milano e Retake Buccinasco Verde Pisello e Milano da Vedere si darà il via al primo ...

A Milano la corsa a ostacoli italiana più partecipata : Per la sua quinta edizione Inferno, la corsa a ostacoli italiana più diabolica e partecipata con oltre 5 mila presenze

Milan-Napoli 0-0 : Donnarumma frena la corsa degli azzurri : MILANO - Stanco alla meta. Il Napoli ha confermato pure a San Siro di non essere più la squadra spumeggiante che aveva comandato a lungo la classifica e non è riuscito a andare oltre il pareggio senza ...

Milan-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Obiettivo rincorsa per Gattuso e Sarri : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col ...

Torino prepara corsa alle Olimpiadi nel 2026 - ma mai con Milano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Milano - cagnolini lanciati da un’auto in corsa : uno finisce sotto un trattore : Milano, cagnolini lanciati da un’auto in corsa: uno finisce sotto un trattore I due cuccioli, probabilmente lanciati da un’auto in corsa, erano chiusi in due sacchi neri. Per uno non c’è stato nulla da fare Continua a leggere

Basket - Serie A - corsa al primato : Brescia non molla Milano e Venezia : Tre vittorie negli ultimi otto giorni tengono Brescia in scia alla capolista Milano e ai campioni d'Italia di Venezia. Brescia torna nei playoff a distanza di oltre vent'anni dall'ultima apparizione. ...

Milan-Sassuolo 1-1 - finisce la corsa Champions per Gattuso : addio quarto posto [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Milan-Inter - Spalletti : 'Siamo una squadra vera - andremo lontano. Rossoneri ancora in corsa per la Champions' : L'allenatore toscano ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo della mia squadra, di quello che ha fatto. Quando all'inizio del campionato, nonostante i tanti punti, mi ...