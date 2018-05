Milan | arrivano 2 rinnovi importantissimi fino al 2023 e c' è il piano per l' Uefa

Blastingnews

: @capuanogio non centra nulla nel caso milan il fairplay il problema e che ha fondi sconosciuti.. non ha una… - manuelscn : @capuanogio non centra nulla nel caso milan il fairplay il problema e che ha fondi sconosciuti.. non ha una… - __MrGoodkat : i soldi ci sono. arrivano, fidatevi del professore. #Milan #LaCasaDePapel - Coppo01201967 : @rossonera_la @CorSport ... che riterrei tutto sommato la cosa migliore...i finanziamenti che arrivano con il conta… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Sono settimane molto importanti per ilin attesa di ricevere l’attesissimo verdetto dell', che potrebbe addirittura estromettere i rossoneri dalle Coppe Europee. Il prossimo 7 giugno ilsara' convocato a Nyon per poi ricevere la sentenza la settimana successiva, dunque per la fine del prossimo giugno i tifosi rossoneri dovrebbero avere una situazione più chiara in merito alle ambizioni future della propria squadra., Fassone prova a convincere l': ilrossonero Marco Fassone, amministratore delegato del, è al lavoro per cercare di trovare unche possa ribaltare la situazione VIDEO per scongiurare il pericolo di un’esclusione dalle Coppe Europee. Come riporta ‘pianeta’, a tal fine, è stata creata una ‘task-force’ guidata dal direttore finanziario Valentina Montanari, che sta cercando di mettere in evidenza tutti i punti da ...