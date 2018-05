Milan | 10 mln lunedì o c' è Elliott

Milano : da Comune 23 mln per efficienza energetica di edifici privati : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Milano stanzia 23 milioni di euro a fondo perduto per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici e degli edifici privati. Il Comune ha pubblicato online il bando per la concessione dei contributi, attraverso cui è possibil

A2a : accordo da 11 - 5 mln per nuova illuminazione Led a Garbagnate Milanese : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Nel comune di Garbagnate Milanese arriva la nuova illuminazione a led. A2a illuminazione pubblica ha siglato un accordo con Acsm Agam e l'amministrazione comunale per la gestione degli impianti d’illuminazione pubblica sul territorio. Lo rende noto A2a, precisando che l

Fiera Milano : Fondazione - 70 mln investimenti per sito fieristico : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Fondazione Fiera Milano ha approvato il programma di investimenti strutturali nell’ambito del piano industriale 2018-2020, che prevede lo stanziamento di 70 milioni di euro per il sito fieristico di Fiera Milano. Il comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano ha appro

Milano : Confalonieri - per Guglie Duomo arrivati 7 mln - 700 mila euro da cittadini : milano, 15 mag. (AdnKronos) – L’iniziativa ‘Adotta una guglia’, lanciata nel 2012, ha portato nelle casse della Veneranda Fabbrica del Duomo di milano per il restauro della cattedrale sette milioni di euro di donazioni. Di questi, 700mila euro sono arrivati da semplici cittadini in forma di piccoli contributi. Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica, durante la conferenza stampa ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 maggio 2018. Oltre 10 mln di telespettatori per la finale di Coppa Italia Juventus – Milan (39.2%) : Juventus - Milan Su Rai1 la finale di Coppa Italia Juventus – Milan ha conquistato 10.583.000 spettatori pari al 39.2% di share. Su Canale 5 Tutte contro Lui ha raccolto davanti al video 2.305.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Quel mostro di suocera ha interessato 1.582.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 La Mummia – La tomba dell’Imperatore dragone ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 ...

Design : Salone Mobile - 38 mln ricavo per alberghi Milanesi (2) : (AdnKronos) - Dichiara Maurizio Naro, membro della Consulta di Milano della Camera di commercio e presidente Apam-Associazione albergatori Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: "È proprio grazie a iniziative di vasta portata a livello nazionale e internazionale che Milano è diventata un punto

Design : Salone Mobile - 38 mln ricavo per alberghi Milanesi : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Il Salone del Mobile fa bene alle imprese del settore alberghiero di Milano e area metropolitana: vale in media circa 38 milioni di euro il ricavo alberghiero dell’ultima edizione, in crescita rispetto all’anno precedente di oltre 2 milioni di euro. Lo evidenzia la Came

Milano : torna il bando periferie - 1 mln per rigenerazione urbana : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Il Comune di Milano raddoppia a quota un milione di euro i fondi per il bando periferie. Con un finanziamento di un milione di euro, la direzione periferie del Comune di Milano sta mettendo a punto la seconda edizione del 'bando alle periferie', un avviso pubblico che v

Milan - futuro a rischio? Macché - ci sono 40 mln in arrivo : ecco da dove Video : Il #Milan, nonostante tutto, continua ad essere uno dei club italiani più famosi al mondo. Forse quello più conosciuto al di fuori dei confini nazionali e comunque vada chissa' quanti anni serviranno affinché un altro club del Bel Paese sia in grado di arrivare a vincere sette Champions League. E non è detto che, a quel livello, nel giro di qualche stagione non possano tornarci anche i rossoneri. [Video] Quel che è certo è che, comunque vada, il ...

Fisco : giudici restituiscono 1 - 9 mln a Corona - confiscata casa Milano : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto la restituzione di 1,9 milioni di euro circa che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona, su un totale di 2,6 milioni trovati in due cassetti di sicurezza in Austria e in parte nel controsoffitto dell

