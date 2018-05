Mike Pompeo ha incontrato a New York il braccio destro di Kim Jong-un

"Sanzioni senza precedenti". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo illustra la linea dura degli Usa contro l'Iran : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha paventato "sanzioni più forti della Storia" contro l'Iran se il suo governo non cambia corso.Pompeo ha quindi sottolineato che se l'Iran dovesse effettuare "cambiamenti significativi" gli Stati Uniti sarebbero disposti a sollevare tutte le sanzioni e recuperare pienamente i rapporti diplomatici e commerciali.Il segretario di Stato Usa, nel suo discorso per tracciare la linea ...

Corea del Nord - liberati tre prigionieri Usa/ Trump : “Ora vertice con Kim Jong-un”. La gaffe di Mike Pompeo : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:17:00 GMT)

Mike Pompeo in Corea : Pyongyang rilascia tre prigionieri americani : La loro liberazione, secondo le voci che si intrecciano nei palazzi della politica americani, era una delle condizioni per consentire il prossimo incontro fra Donald Trump e Kim Jong-un ed è stata ...

Corea - chi sono i tre americani liberati da Mike Pompeo : Kim Hak-song ha lavorato per l'Università di Scienza e Tecnologia dell'Università di Pyongyang. Università dell'élite nordCoreana da sempre al centro dei sospetti dell'intelligence di Pyongyang. In ...

COREA DEL NORD - Mike Pompeo A PYONGYANG/ Liberi 3 prigionieri USA - Trump su Twitter : "Ora vertice con Kim" : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-COREA del NORD, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:01:00 GMT)

Appuntamento storico : Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang : Un passo importante verso la pace. Il segretario di Stato USA Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang dal Giappone. In

Usa - Mike Pompeo giunto a Pyongyang : 2.41 Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang dal Giappone per incontrare funzionari nordcoreani in vista dello storico vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un Il vertice tra i due laeder dovrebbe tenersi a Singapore a giugno, ma la data sarà concordata durante questa seconda visita di Pompeo in Nord Corea.

NORD COREA - VERTICE XI JINPING-KIM JONG-UN/ Trump : "Presto Mike Pompeo a Pyongyang" : Kim JONG-UN-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: VERTICE di pace Cina-COREA del NORD, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:36:00 GMT)

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è di nuovo in viaggio per la Corea del Nord : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì che il segretario di Stato Mike Pompeo è in viaggio per la Corea del Nord, dove incontrerà di nuovo il dittatore Kim Jong-un. La visita di Pompeo serve per preparare The post Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è di nuovo in viaggio per la Corea del Nord appeared first on Il Post.

Yang Jiechi : colloquio telefonico con Mike Pompeo : Dal canto suo, Mike Pompeo ha affermato che in qualità delle due maggiori economie al mondo, Usa e Cina hanno un'enorme potenzialità di cooperazione. Gli Usa prestano particolare attenzione alle ...

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato: ci sono Stati 57 voti a favore e 42 contrari. Pompeo, ex deputato Repubblicano eletto in Kansas, aveva iniziato il suo The post Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato appeared first on Il Post.

Corea del Nord - Trump conferma l’incontro Mike Pompeo-Kim Jong-Un/ La guerra nucleare sempre più lontana : Corea del Nord, incontro segreto Pompeo-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di Trump, pronto a coinvolgere Corea del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:21:00 GMT)

COREA DEL NORD - TRUMP : "Mike Pompeo HA INCONTRATO KIM JONG-UN"/ Pyongyang : “Instaurata una buona relazione" : COREA del NORD, incontro segreto POMPEO-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di TRUMP, pronto a coinvolgere COREA del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Corea del Nord - Trump conferma : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una settimana fa a Pyongyang” : Era diventato un caso l’incontro di “altissimo livello” a cui aveva fatto riferimento Trump a margine del summit col premier giapponese Shinzo Abe nella sua residenza di Mar-a-Lago. Una “missione segreta” che, secondo il Washington Post, aveva portato il direttore della Cia e probabile nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla corte di Kim Jong-Un a Pyongyang. Ma ora è arrivata la conferma – via Twitter ...