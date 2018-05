Migranti | Francia | rinviato processo | revocato controllo ai tre attivisti

Francia - Parigi sgombera il più grande campo per Migranti : Maxi operazione di polizia stamattina a Parigi che ha portato all'allontanamento di più di mille persone insediatesi nel più grande campo per migranti della capitale francese, dopo settimane di ...

Francia - indagati gli attivisti che alzarono il muro contro i Migranti : I militanti francesi di Generazione Identitaria che il mese scorso hanno alzato una simbolica barriera anti-migranti al confine italo-francese di Bardonecchia sono ora indagati per ordine della ...

Francia - pattuglie anti Migranti al confine con l’Italia : la magistratura indaga sulle operazioni di Generazione identitaria : Il procuratore della Repubblica di Gap, comune del sud est della Francia, ha annunciato due giorni fa l’apertura di un’indagine preliminare sulle azioni anti migranti dell’organizzazione di estrema destra Generazione identitaria. In un comunicato il procuratore Raphaël Balland – riporta il giornale Le Dauphine – ha spiegato di aver delegato la Gendarmeria del dipartimento Hautes-Alpes per verificare se il gruppo abbia violato la ...

Il premio Mediterraneo di Pace a chi aiuta i Migranti sul confine con la Francia. Segui la diretta streaming La consegna al Teatro Metastasio durante il festival Mediterraneo Downtown. A ritirarlo la guida alpina Benoit Ducos - messa sotto ... : Sarà consegnato oggi 4 maggio con una cerimonia al Teatro Metastasio il premio Mediterraneo di Pace 2018. I vincitori sono Benoit Ducos, la guida alpina francese indagata dalla magistratura francese ...

Migranti : dopo scontri al confine Italia-Francia - tornata la calma : Alcuni Migranti hanno trovato rifugio nella stazione di Bardonecchia. Ieri il blitz di un gruppo francese di estrema destra, e gli scontri tra la gendarmerie e gli attivisti no tav e centri sociali -

Scontri al "valico dei Migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Migranti : militanti di destra lasciano confine Francia - tensioni al corteo antifascista : Frizione tra manifestanti 'antifascisti' italo-francesi e Gendarmerie. Nel pomeriggio il gruppo Generation Identitaire ha smobilitato il presidio - Momenti di forte tensione al confine con la Francia, ...

Tensione al confine tra Francia e Italia sui Migranti : scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della "rete di solidarietà" è stata fermata dalla gendarmerie d'oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta all'iniziativa degli estremisti di destra contro il transito dei profughi.Continua a leggere

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : scontri con la Gendarmeria al confine tra Italia e Francia : scontri al confine alpino tra Italia e Francia a Claviere, dove un gruppo di manifestanti antifascisti ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. La marcia era stata organizzata per protestare contro il movimento Generation Identitaire, che ieri a Nevache, vicino al Colle della Scala, aveva piazzato delle reti anti-profughi. “Andiamo a liberare il confine” hanno scritto su ...

Migranti - militanti di estrema destra “bloccano” il confine tra Italia e Francia : “Stop all’immigrazione di massa” : Un gruppo di militanti di estrema destra, attivisti di di Génération Identitaire, manifestano contro il passaggio dei Migranti al confine tra Italia e Francia, nella regione di Haute-Alpes. In gran parte sono francesi, ma a loro si sono uniti anche attivisti giunti da altre nazioni europee. Oltre allo striscione posato sulla neve con la scritta “Closed Border” (Frontiere chiuse), i manifestanti hanno piantato nella neve una ...

Macron : Europa verso guerra civile - risolvere nodo Migranti Juncker : «La Ue non è solo Francia e Germania» Video : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»