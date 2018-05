Meteorite colpì la Terra ma la vita rinacque subito | uno studio rivela

Blastingnews

(Di giovedì 31 maggio 2018) Trentacinque miliardi di anni fa, un asteroide di 10 chilometri fu l’artefice della scomparsa del 75% di tutti gli organismi viventi presenti sullain quel periodo. Fu un impatto drammatico: inverno nucleare, piogge acide, tsunami, copertura totale del sole e sconvolgimento delle correnti oceaniche furono tutte conseguenze di questo singolo evento. Laquindi, dopo questi eventi, ebbe forti difficoltà a tornare alla luce: il cratere di Chesapeake Bay, di 85 chilometri, a seguito dell’impatto colche lo generò, restò un deserto senzaper migliaia di anni. All'interno, invece, del cratere Chicxulub le ultime ricerche svolte dalla University of Texas Institute for Geophysics ad Austin hanno scoperto che la, dopo tutto, non ci ha messo molto a riformarsi. Infatti, solo dopo qualche anno dal terribile impatto, piccoli organismi, conchiglie e plancton sono ...