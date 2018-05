Messico | Peralta annuncia ritiro da nazionale dopo Mondiale

calcioweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) L’attaccante Oribehato che si ritirerà dalladi calcio messicanala Coppa del mondo in Russia. “Sarà la mia ultima coppa del mondo,la Russia mi ritirerò dalla”, ha dichiaratoall’edizione messicana del quotidiano “Marca”. L’attaccante è uno dei 27 pre-convocati al torneo dall’allenatore colombiano Juan Carlos Osorio.dovrebbe essere uno dei 23 membri della lista finale che si recherà in Russia, anche se per Osorio è la terza opzione in attacco alle spalle di Javier “Chicharito” Hernandez e Raul Jimenez. Tuttavia,non ha esitato a lodare il tecnico colombiano. “È un allenatore molto preparato, uno che sa quello che vuole e sa come esprimerlo ai giocatori, sa come dare loro quella fiducia in modo che possano fare quello che dice”, ha spiegato. ...