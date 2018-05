Mercati e crisi politica | accordo M5S-Lega eviterebbe scenario peggiore di 3-4 mesi di

Sulla stampa estera la crisi italiana che spaventa i Mercati : Roma, 30 mag. , askanews, Sulla stampa estera a tenere banco è la crisi italiana e la sua ricaduta immediata sull'Eurozona e sui mercati di tutto il mondo che hanno chiuso con grosse perdite, da Wall Street alle borse asiatiche. Sia il New York Times, che il Wall Street Journal e il Financial Times dedicano …

Segnale ai Mercati/ Un argine alla crisi di fiducia : fiducia. Anzitutto la fiducia. È il motore primo che muove i mercati, gli investimenti e quindi i consumi. Se manca la fiducia, si ferma tutto. E se è vero che la stabilità politica è l'alimento ...

SPREAD & ATTACCO DEI Mercati/ E' la Bce il vero 'pilota' della crisi : SPREAD, ATTACCO dei MERCATI, caos su Mattarella e Governo Cottarelli: qual è il nesso tra il crollo dei MERCATI e le pressioni sull'Italia?

La reazione dei Mercati alla crisi italiana : La persona indicata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la guida del ministero dell'Economia e le Finanze, Paolo Savona, aveva posizione molto anti-europee che poteva spaventare i mercati. ...

Governo - i Mercati reagiscono alla crisi. Lo spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - Piazza Affari apre in rialzo : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Governo - i Mercati reagiscono alla crisi. Lo spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - c’è attesa per Piazza Affari : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati ...

La crisi italiana e l'effetto Cottarelli sui Mercati : E ciò se per gli investitori si traduce in un calo dei consensi verso un'allocazione di portafoglio a favore dei mercati italiani, anche tutta l'ondata positiva messa in moto nell'economia reale dai ...

Governo - spread vola a quota 190 : l'attesa del premier mette in crisi i Mercati : Lo spread tra Btp e Bund sfonda quota 190 punti base. Il differenziale si è ampliato a 192 punti base, aggiornando i massimi da giugno scorso, con il rendimento in rialzo al 2,41%.

Tim - dazi sul commercio - crisi aziendali : la settimana calda dei Mercati : Anche i conti pubblici restano di stretta attualità: la Camera vota l'istituzione della commissione speciale per il Def, il Documento di economia e finanza, con la Commissione europea che non appare ...