Mentana saluta Sposini in diretta durante Maratona Video La7 | “Ormai ci ha preso gusto

Enrico Mentana durante la maratona : "Voglio salutare Lamberto Sposini" : L'amicizia tra Enrico Mentana e Lamberto Sposini è di lunga data. Insieme, 25 anni fa, fondarono il Tg 5 e da allora l'affetto reciproco non è mai svanito. Già nel 2011, quando l'allora conduttore de La Vita in Diretta venne colpito da un grave malore improvviso, il mitraglietta dedicò l'edizione del suo telegiornale all'amico storico.Sette anni più tardi, Mentana è ancora lì, nello stesso studio, a ricordare l'amico fraterno. Ieri, ...