: A 3 mesi dal voto sono aperte le opzioni: 1. Governo Cottarelli senza un voto 2. Governo Lega-M5S senza Savona 3. G… - chedisagio : A 3 mesi dal voto sono aperte le opzioni: 1. Governo Cottarelli senza un voto 2. Governo Lega-M5S senza Savona 3. G… - you_trend : ?? #Governo, Meloni: Salvini voleva Fdi nel governo, ma il M5s ha detto no #maratonamentana - SkyTG24 : #UltimOra Governo, fonti Sky: Salvini all'Interno, Di Maio al Welfare. Nessun ministero per Meloni… -

"FdI non ha mai chiesto poltrone in cambio dell'entrata nel governo. Ci asterremo sul voto di fiducia perchè manteniamo le nostre perplessità su questo esecutivo ma non vogliamo ostacolarne la nascita". Così la leader di FdI Giorgia, precisa dopo che si era sparsa la notizia di un "nodo" FdI. "Non mi risulta" che sarò ministro della Difesa."Mi pare di capire cheabbia parlato del nostro ingresso per rafforzare il centrodestra, ma abbia ricevuto il no del M5S. Questo non mi fa ben sperare".(Di giovedì 31 maggio 2018)