Meloni verso il governo M5S | Ok ministero a FdI

Campidoglio - Meloni lascia il Commercio. Verso addio anche Gennaro (Partecipate). Rivoluzione dipartimenti : via 55 dirigenti : Porte girevoli nella Giunta capitolina, ma nessun rimpastone vecchio stile alle porte. “Solo piccole modifiche”, assicurano fonti vicine alla sindaca Virginia Raggi, che comunque non coinvolgeranno i consiglieri eletti in Campidoglio. L’assessore al Turismo e al Commercio, Adriano Meloni, ha annunciato la sua imminente uscita dall’esecutivo. L’amministratore delegato di Expedia tornerà al suo lavoro presso il colosso online dei viaggi entro il ...