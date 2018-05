Meloni | Non abbiamo chiesto poltrone Astensione sul patto M5s-Lega

Governo : Crosetto - Meloni Non ha mai chiesto ministro o posto : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Forse non avete capito che l’offerta di Giorgia Meloni era riferita ad un appoggio alla partenza dell’esecutivo 5S/Lega senza alcuna richiesta di partecipazione e senza sottoscrizione di alcun contratto. Mai chiesto alcun ministro o posto! Anzi, mai accolto le offerte”. Lo scrive su Twitter il deputato di Fdi Guido Crosetto. L'articolo Governo: Crosetto, Meloni non ha mai chiesto ...

Meloni : Italia Nazione sovrana. Ricatti di cravattari non spaventano : Meloni: minacce di Oettinger non ci fanno paura Roma – Di seguito le parole di Giorgia Meloni, presidente di FdI. “Le minacce di Oettinger non ci fanno paura.Gli Italiani insegneranno ai tecnocrati di Bruxelles e ai signori dello spread che cosa è la democrazia. L’Italia è una Nazione sovrana. I Ricatti dei cravattari non ci spaventano. Spazzeremo via chi ci vorrebbe in ginocchio”. L'articolo Meloni: ...

Impeachment - la Meloni contro Mattarella : "Non ha rispettato istituzioni" : Per la leader di Fratelli d'Italia la mancata nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia è 'un precedente' che considera 'pericolosissimo' . Se si tace si accetta che l'Italia sia una colonia'.

Non è L'Arena chiama Giorgia Meloni - la figlia strilla/ Video : il collegamento con Giletti fa ridere lo studio : Giorgia Meloni risponde alla telefonata di Massimo Giletti durante il programma Non è L'Arena ma viene interrotta dal pianto della figlia che vuole che stia con lei(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:20:00 GMT)

Giorgia Meloni - la telefonata a Salvini : 'Mattarella non si permetta' - lo sfregio su Savona : L'ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: 'È un'ingerenza inaccettabile quella del Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, e Fratelli d'Italia pur senza modificare la sua posizione sul governo giallo-verde, su questo tema ha offerto il proprio aiuto a Matteo Salvini perché inaccettabile che in Italia non ci sia ...

Meloni : "Appoggiamo Savona - no a ingerenze da Mattarella" | Calenda : non si ceda ai bulli : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

Meloni - affondo su Salvini : "Non escludo in futuro di chiamarlo 'traditore'" : Doppio affondo da parte di Giorgia Meloni all'alleato Matteo Salvini. Dopo aver chiuso alla possibilità di vedere Fratelli d'Italia nella maggioranza di governo giallo-verde, ora si spinge più in là arrivando a "non escludere" di poter considerare il leader del Caroccio un "traditore".Ecco. Traditore. Parola che ricorre da qualche giorno (ieri Berlusconi ha risposto "no" a chi gli chiedeva se Salvini andava considerato tale") e che oggi ha fatto ...

Meloni : “ll Governo Conte non è rispettoso della volontà popolare” : Dura Giorgia Meloni con l’ex alleato Matteo Salvini. “Fratelli d’Italia ha già espresso la sua posizione sul Governo. Abbiamo deciso

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra non esiste più - Matteo Salvini lo ha tradito' : 'Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina , con l'aggravante di avere un premier espressione del Movimento 5 Stelle che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio - ...

Meloni attacca Salvini : «E' caduto nella trappola M5S - non sosterremo mai governo Conte» : ' Salvini ha vinto la guerra ma si consegna al nemico'. Fuoco amico sul leader della Lega : la stilettata arriva da Giorgia Meloni , leader di Fratelli D'Italia , al termine dell'ufficio di presidenza ...

Governo - Meloni : “Conte? Un altro Monti : non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s - ora isolato” : “Se fosse confermato alla presidenza del Consiglio il signor Giuseppe Conte, Fratelli d’Italia non potrebbe sostenere questo Governo. I cittadini che hanno votato centrodestra si ritrovano un altro Mario Monti, espressione del M5s, di sinistra dichiarato e amico di Napolitano e della Boschi”. A dirlo è Giorgia Meloni, deputata e presidentessa di FdI, su un eventuale appoggio del suo partito all’esecutivo gialloverde. ...

