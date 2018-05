Melegatti fallita | in famiglia volano gli stracci La figlia dell' ex patron | «Sei morto

Melegatti fallita/ La faida in famiglia e le mosse dei sindacati : Melegatti fallita, faida in famiglia. La figlia dello storico presidente, Silvia Ronca, si scaglia contro la seconda moglie del padre: “Sei stata tu a distruggere l'azienda"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:44:00 GMT)

Fallita Melegatti - la storia : dal 1894 alla fine della produzione : Fallita Melegatti, la storia: dal 1894 alla fine della produzione Vani i tentativi di salvare una delle ditte simbolo del pandoro. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di un fondo americano che aveva presentato un piano da 20 milioni di euro. Tra dipendenti e stagionali coinvolti 350 dipendenti Parole ...

Melegatti E FALLITA - LIBRI IN TRIBUNALE/ Verona - appello dei dipendenti : 'Noi siamo la parte onesta' : MELEGATTI, il TRIBUNALE di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: LIBRI contabili dai giudici, non basta il fondo Usa.

Melegatti E FALLITA - LIBRI IN TRIBUNALE/ Verona - appello dei dipendenti : "Noi siamo la parte onesta" : MELEGATTI, il TRIBUNALE di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: LIBRI contabili dai giudici, non basta il fondo Usa e neanche l'ultimo appello dei dipendenti lavoratori(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:48:00 GMT)

Fallita Melegatti - finisce storia ditta simbolo pandoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Melegatti è fallita - libri in tribunale/ Verona - non basta fondo Usa e appello dipendenti : il pandoro è finito : Melegatti, il tribunale di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: libri contabili dai giudici, non basta il fondo Usa e neanche l'ultimo appello dei dipendenti lavoratori(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:06:00 GMT)