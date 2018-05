Medicina | epilessia resistente | al Neuromed impiantato un nuovo dispositivo

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Dalla ricerca nuove armi contro l’aili.per la prima volta in Italia, presso l’Irccsdi Pozzilli (Isernia), unper la stimolazione del nervo vago in un paziente affetto dafarmaco. “L’innovazione tecnologica del– spiega Roberta Morace, del Dipartimento di Neurochirugia ‘G. Cantore’, che ha eseguito l’intervento – consente di diversificare la stimolazione nei diversi periodi della giornata, impostando parametri diversi tra ore notturne e ore diurne, oltre a programmare l’aumento progressivo dei parametri di stimolazione al momento dell’impianto”. “Con le tecnologie precedenti – aggiunge Morace – erano infatti necessarie più visite successive per raggiungere i parametri ottimali di stimolazione. ...