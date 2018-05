Media System Technologies a Cipro punta sul mercato estero

sportfair

: LORO PICENO - Andrea Boaretto e Giovanni Re saranno i relatori dell'evento di ?mercoledì 6 giugno dedicato all'uso… - CronacheMc : LORO PICENO - Andrea Boaretto e Giovanni Re saranno i relatori dell'evento di ?mercoledì 6 giugno dedicato all'uso… - realDailyCivic : @HuffPost illustrates the Left's intent to create Social Credit System (?????? shèhuì xìnyòng tixì) modelled on the… - zacchiro : @LibertiFabio Ma no, ma che #gomblotto. Gaming the media system è una banalità, basta saperlo e volerlo fare. -

(Di giovedì 31 maggio 2018) A Limassol apprezzamenti per il pacchetto chiavi in mano. Stanleybet i primi ad aderire All’insegna dell’horse racing around the globe,, già leader in Italia per forniture di servizi legati alle scommesse sui cavalli, è presente al Cyprus Gaming Show in corso di svolgimento al Grand Resort di Limassol. MST si è rivolta agli operatori esteri che hanno apprezzato molto il pacchetto chiavi in mano offerto da una azienda made in Italy. MST offrirà attraverso una partnership con Stanleybet, azienda leader nel settore del retail betting in Europa, i propri servizi in Danimarca a partire dal mese di giugno. MST, che da anni opera con successo sulitaliano con i più importanti Concessionari di gioco, offre lo streaming di tutte le corse dei cavalli internazionali, oltre alle scommesse a quota fissa, la gestione del rischio e la piattaforma di gioco. Grazie agli ...