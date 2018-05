Maturità per oltre 500 mila studenti Dal 20 giugno e senza cellulari

Maturità per oltre 500 mila studenti : ANSA, - ROMA, 31 MAG - Saranno oltre 500 mila i ragazzi impegnati quest'anno con l'esame di Maturità: a oggi sono 509.307 gli iscritti e di questi 492.698 sono candidati interni. Sono 25.606 le classi ...

Esame di Maturità per 509.307 studenti - vietati tablet e cellulari : Roma, 31 mag. , askanews, Prosegue la fase organizzativa della #maturità2018, già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di 'manuale ...

Maturità 2018 - smartphone e tablet : ecco le regole per gli studenti in vista degli esami : Le regole per gli studenti . Prosegue la fase organizzativa della #Maturità2018 , già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di 'manuale ...

Maturità : 5 step per sopravvivere ai commissari esterni : Quando saranno resi noti i nomi dei commissari esterni della Maturità 2018? Ecco la domanda che tutti gli studenti d'Italia si stanno ponendo. Del resto dovrebbe mancare ormai poco all'annuncio ufficiale da parte del Ministero dell'Istruzione, ma, nell'attesa della tanto fatidica data, è possibile iniziare a elaborare "un piano d'attacco" per affrontare al meglio l'incombente esame di Maturità. Di fatto, i nomi dei commissari esterni sono ...

Balo - provare per credere Dal gol capolavoro al post della Maturità : C'era una volta un ragazzone di talento con la testa matta. Uno che magari ti cambiava la partita con una giocata e poi te la faceva perdere con un'espulsione. Uno che alternava prestazioni da ...

Farah ringrazia l'Italia per averla salvata : 'Voglio dimenticare e pensare alla Maturità' : La diciannovenne pachistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno dalla famiglia per costringerla ad abortire desidera tornare alla normalità. 'Voglio dimenticare e ...

Verso la Maturità - esperta : respirazione profonda contro la paura : Roma, 22 mag. , askanews, Ansia, palpitazioni, insonnia, tachicardia. Parte il conto alla rovescia per l'esame di maturità e insieme sale la paura di non essere all'altezza della prova. Lo studio ...

Vittoria Pollone - la campionessa di kick-boxing umilia Gigio Donnarumma : 'Rinuncio ai mondiali per la Maturità' : La Pollone spiega: 'Lo sport ha un ruolo importante, ma la scuola di più '. Dunque la scelta di rinunciare all'importantissimo torneo a Budapest, per il quale aveva già prenotato tutto.

La quarta prova della Maturità sarà il 28 giugno. Cosa bisogna sapere sugli esami : La maturità 2018 entra nel vivo: si comincia il 20 giugno con la prima prova scritta ma prima, entro il prossimo 15 maggio, i consigli di classe dovranno predisporre il documento da consegnare alle commissioni sul percorso formativo degli studenti e la prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedi' 18 giugno, alle ore 8.30. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e ...

Scuola - Maturità 2018 : nota Miur N. 7382 del 27 aprile per rettifica errore Ministero dell’Istruzione : Attraverso la nota Miur N. 7382 del 27 aprile 2018, il Ministero dell’Istruzione provvede a notificare un errore riguardante i modelli di calcolatrice utilizzabili per la seconda prova di Maturità 2018 nei licei scientifici (matematica). Il Miur, inizialmente, aveva diramato, attraverso una precedente nota del 30 marzo scorso, l’elenco con tutti i modelli di calcolatrici ammessi. Maturità 2018, errore Miur […] L'articolo ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Red Bull all’esame di Maturità. C’è ancora un gap da colmare per lottare per il Mondiale : La Formula 1 si sposta in Azerbaijan e le attenzioni sono tutte per la Red Bull. In testa al Mondiale c’è la Ferrari, in crisi c’è la Mercedes, ma in Cina a vincere è stata la scuderia di Chris Horner, aprendo a nuovi scenari per la lotta per il titolo. Mai, nell’era del turbo, i “bibitari” avevano vinto così presto, troppo impegnati nella prima parte di stagione a lottare per mettere a punto la monoposto, poi ...

Maturità 2018 : pubblicata la circolare sull’uso delle calcolatrici per la II prova : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca ha inviato una circolare a tutti i licei e istituti tecnici e professionali in relazione all’utilizzo delle calcolatrici durante la seconda prova dell’Esame di maturita’. Si conferma l’indicazione fornita gia’ lo scorso anno, nell’Ordinanza ministeriale n.257 del 4 maggio 2017, sull’autorizzazione a utilizzare ...

Recensione Huawei P20 Pro : lo smartphone della (quasi) Maturità per Huawei : Huawei P20 Pro è un vero gioiellino, capace di scattare foto impressionanti e con una qualità costruttiva sopraffina. E' lo smartphone della maturità per Huawei anche se il design "ispirato" non gli permette di raggiungere la perfezione L'articolo Recensione Huawei P20 Pro: lo smartphone della (quasi) maturità per Huawei proviene da TuttoAndroid.

Roma - domani esami al polpaccio per Pellegrini. Alisson : 'Al Camp Nou con Maturità' : Sarà una bella sfida, entrambe le squadre conoscono la qualità dell'avversaria e, anche se loro sono favoriti, li affronteremo con maturità e intelligenza', ha detto a Premium Sport.