Maturità | circolare MIUR | niente tablet né cellulari

(Di giovedì 31 maggio 2018) La fase organizzativa della2018 prosegue: ilha diffuso larelativa agli adempimenti di carattere operativo e organizzativo per lo svolgimento delle prove di giugno. Laè stata emanata oggi, in concomitanza con la Conferenza Nazionale dei Dirigenti Tecnici e dei componenti le task-force regionali che gestiranno tutte le fasi della. Confermato il divieto tassativo per maturande e maturandi, nei giorni delle prove scritte, di utilizzare, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’Esame. Nei giorni della prima, della seconda e dell’eventuale quarta prova scritta, quelle inviate con plico telematico, fino all’avvenuta stampa delle tracce, l’accesso a internet sarà riservato ai computer utilizzati dal dirigente scolastico o da chi ne fa ...