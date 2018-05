Matteo Salvini torna a Roma

Umberto Bossi : 'Matteo Salvini avrebbe dovuto mediare su Paolo Savona' : Umberto Bossi non perde occasione per rimproverare Matteo Salvini . Ha fatto bene il leader della Lega a fare muro su Paolo Savona all'Economia? 'Mica tanto. Sembra che lui sia interessato troppo alle idee di Savona'. Al suo posto, 'avrei mediato, può mediare', consiglia il Senatur che, a chi gli domanda se ha altri suggerimenti per ...

M5S a Matteo Salvini : 'Se entra al governo - da domani...' : Sono alla canna del gas, e lo sanno. Perchè se il loro piano per un governo politico, d'intesa col presidente Mattarella, non andrà in porto, la sconfitta sarà totale, anche in una prospettiva di ...

Fuorionda di Matteo Salvini al telefono : 'Se va bene Di Maio va bene anche a me' : Il segretario della Lega Matteo Salvini, a Sestri Levante per un incontro elettorale, ha fatto interrotto la serie di selfie con i suoi supporter nel momento in cui ha ricevuto una telefonata.Per gran ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : “la pazienza è quasi finita” : Barzelletta o teatrino? Matteo Salvini tuona contro Luigi Di Maio: “la pazienza è quasi finita”. In diretta Facebook un Giggino

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un governo dettato da spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...

Governo - così Matteo Salvini è diventato l’ago della bilancia : Uno vale uno, ma lui vale dieci. Ce li ha tutti lì (sì, compresi noi), a pendere dalle sue labbra e aspettare una sua decisione che cambierà il futuro prossimo dell’Italia. Vorrà tornare a elezioni già a luglio, signor Salvini? Desidera un Governo balneare, prima? O preferisce un esecutivo con lui premier, forse? Matteo la ruspa è riuscito a prendersi la scena da protagonista. Era il leader della terza forza politica uscita dalle elezioni ...

Roberto Calderoli - la stilettata a Matteo Salvini : 'Lui è on giro a fare comizi e noi...' : ... il capogruppo leghista al Senato, Gian Marco Centinaio, alla domanda se avesse provato a convincere il segretario federale a cambiare idea sulla nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia, ...

Matteo Salvini vuole solo tornare al voto : La trattativa per un governo politico, riapertasi in extremis, è sul punto di saltare. Perché la verità è che Matteo Salvini, abile giocatore su tutti i tavoli, in un gioco di bluff e rilanci sta portando tutti dove voleva, sin dal primo minuto, ovvero al voto. È una convinzione, questa, ormai ben radicata in tutti gli interlocutori: "Continua a proporre – dice una fonte vicina a Di Maio – 'Savona o ...

Voto anticipato - lo tsunami dei sondaggi : Matteo Salvini gode - Luigi Di Maio travolto : Uno tsunami sulle elezioni balneari. I sondaggisti sono unanimi: di fronte all'ipotesi di Voto il 29 luglio 5 agosto, è da mettere in preventivo un aumento dell'astensionismo del 10%, e svantaggi ...

Governo - la scelta di Matteo Salvini. E ora cambia (di nuovo) tutto : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del ‘Governo del cambiamento’, rinunciando alla ‘bandiera’ Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Oggi l’ipotesi di un nuovo esecutivo politico M5S-Lega sembra perdere quota, visto che il segretario di via Bellerio è tornato a minacciare le urne, bocciando ogni offerta di mediazione: “Non è che siamo al ...

Matteo Salvini 'padrone' dei media Ha oscurato anche Mattarella E' il più citato. Il sondaggio : Matteo Salvini nelle ultime due settimane è stato il “padrone” indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - l'indiscrezione : nasce il suo nuovo maxi-partito - così si mangia Silvio Berlusconi : In queste ore di caos, è Matteo Salvini l'unico a mantenere la calma. I balletti patetici di Luigi Di Maio e Pd e la confusione politica in cui è precipitato Sergio Mattarella , trascinando a fondo Carlo Cottarelli e l'Italia intera, sembrano non toccare il leader della Lega , che continua ad avere una sola parola: voto al più ...

Matteo Salvini - tripudio da stadio a Di Martedì : tira in ballo Maria Elena Boschi e i risparmiatori truffato - ovazione : Basterebbe l'accoglienza riservata a Matteo Salvini dal pubblico dello studio di Di Martedì con Giovanni Floris per capire di quanto sostegno può godere il leader della Lega. Al suo ingresso è partito ...

Luigi Di Maio e le piroette su impeachment - Matteo Salvini ed euro ipse dixit : , in questo video, troviamo sia le dichiarazioni circa l'impeachment, quanto quelle circa la non uscita dall'euro con Savona Ministro dell'Economia, . O ancora: 18 dicembre 2017: "Se si dovesse ...