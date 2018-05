Matteo Salvini | Elisa Isoardi non si contiene | la passione per il suo amore ESPLODE e

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...

Elisa Isoardi - la dedica per Matteo Salvini nel giorno X : Nelle ore decisive per il nuovo Governo, Elisa Isoardi non fa mancare il suo sostegno al compagno Matteo Salvini. Mentre il leader leghista è impegnato in una riunione fiume con Luigi Di Maio, sul profilo...

Matteo Salvini - il retroscena di Augusto Minzolini : 'A cosa ha detto no' : Questo al netto dello stallo che sembrerebbe risolto sul governo con la nomina di Giovanni Tria all'Economia al posto di Paolo Savona , tutto, infatti, resterebbe possibile nel breve-medio termine, . ...

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Matteo Salvini. La polemica dei fan : «Vi sembra il momento?» : Nel bel mezzo della crisi istituzionale e politica, Elisa Isoardi sembra voler far sentire la sua vicinanza al compagno Matteo Salvini. Su Instagram ha pubblicato una vera e propria dedica...

Matteo Salvini : “Qui è il caos - si capisce poco” : “L’ipotesi è destituita di qualsivoglia fondamento”. Sono le parole dell’economista e vice direttore generale di Bankitalia, Pierluigi Ciocca, che smentisce

Rottura dell'alleanza tra Di Maio e Lega : i piani di Matteo Salvini Video : La fine dell'alleanza fra Movimento 5 Stelle e Lega [Video] è avvenuta forse oggi. Stamattina infatti Matteo Salvini è stato chiaro sulla possibilita' di riprovare a creare un nuovo governo gialloverde: Non siamo al mercato [...] Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo. Ritorniamo al voto ma non adesso Si va alle urne, quindi, ma non subito. Fonti ufficiali del Carroccio hanno informato che la ...

Denis Verdini - consigli a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Ecco come umiliare gli arroganti tedeschi' : 'Gli umili saranno i primi'. Denis Verdini scomoda il Vangelo per fornire a Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ri-lanciati al governo, un consiglio politico: 'Solo con l'umiltà sarà possibile ...

Sergio Mattarella - 'è tutta colpa sua'. Matteo Salvini e la Lega? No - Bloomberg : come lo massacrano : ... 'ma in mezzo alla sua retorica esagerata, la coalizione Lega-M5S formula proposte sensate: la Bce dovrebbe dare maggiore considerazione alla disoccupazione nel prendere decisioni di politica ...

Matteo Salvini - il retroscena : il suo piano perfetto e l'offerta a Luigi Di Maio : ...altro tempo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini per trovare un accordo su un governo politico giallo-verde posto il veto del presidente Sergio Mattarella su Paolo Savona come ministero dell'Economia.

Matteo Salvini - annullati tutti gli appuntamenti : vertice con Luigi Di Maio a Roma : Cancellati tutti gli appuntamenti in agenda di Matteo Salvini . Il leader della Lega , ha spiegato Fabrizio Cecchetti , deputato lumbard durante una delle tappe del tour elettorale in Lombardia, 'non ...

Matteo Salvini torna a Roma : Il segretario della Lega Matteo Salvini "non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma" per la trattativa sul governo: lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia.Salvini era atteso da decine di sostenitori e altrettanti giornalisti al gazebo leghista di Bareggio, dove si ...

Umberto Bossi : 'Matteo Salvini avrebbe dovuto mediare su Paolo Savona' : Umberto Bossi non perde occasione per rimproverare Matteo Salvini . Ha fatto bene il leader della Lega a fare muro su Paolo Savona all'Economia? 'Mica tanto. Sembra che lui sia interessato troppo alle idee di Savona'. Al suo posto, 'avrei mediato, può mediare', consiglia il Senatur che, a chi gli domanda se ha altri suggerimenti per ...

M5S a Matteo Salvini : 'Se entra al governo - da domani...' : Sono alla canna del gas, e lo sanno. Perchè se il loro piano per un governo politico, d'intesa col presidente Mattarella, non andrà in porto, la sconfitta sarà totale, anche in una prospettiva di ...

Fuorionda di Matteo Salvini al telefono : 'Se va bene Di Maio va bene anche a me' : Il segretario della Lega Matteo Salvini, a Sestri Levante per un incontro elettorale, ha fatto interrotto la serie di selfie con i suoi supporter nel momento in cui ha ricevuto una telefonata.Per gran ...