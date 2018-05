Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - DIRETTA

Mattarella convoca Conte alle ore 21 : 19.57 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ringraziato Cottarelli "per la sua serietà, il senso delle Istituzioni e la costante attenzione all'interesse nazionale", e ha convocato il professor Conte alle 21 al Quirinale. Lo ha comunicato il capo ufficio stampa del quirinale, Giovanni Grasso.

Chi è Carlo Cottarelli - Mr. Forbici convocato da Mattarella : Economista serio, incarnazione dell'austerità fiscale, è la risposta del presidente della Repubblica a un governo euroscettico

Salta governo M5S-Lega. Mattarella convoca Cottarelli : 'Ho accettato tutti i ministri tranne quello dell'Economia, ho registrato con rammarico indisponibilità ad ogni altra soluzione', ha sottolineato Mattarella, che aggiunge durante il suo discorso dopo ...

Conte lascia incarico - Mattarella convoca Cottarelli. Di Maio chiede impeachment del presidente : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Mattarella convoca Cotttarelli al Quirinale. Verso il governo tecnico : Perché l'economia italiana non riesce a ripartire? Partiamo da un dato: 2015/2016/2017 e 2018 sono tutti anni di crescita positiva ma è una crescita che non è altissima e questo è un aspetto non ...

Mattarella convoca Cottarelli. Di Maio avverte : "Chiederemo messa in stato d'accusa" : Si ragiona sull'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A dirlo fonti M5s e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Matteo Salvini e Luigi Di Maio ora chiedono con forza il ritorno alle urne accusando il Capo dello stato di aver intralciato la nascita del governo. Conte rimette l'incarico. Mattarella: 'elezioni ravvicinate? Vedremo in ...

Governo - chi è Carlo Cottarelli. L'economista convocato da Mattarella : Una carriera nel Fondo Monetario Internazionale, nel 2013 è stato chiamato da Enrico Letta a fare il commissario straordinario alla Spending Review