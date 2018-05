Maria Stella Gelmini prevede un futuro nero per Matteo Salvini | ' Nasce un governo a

Mariastella Gelmini contro Giuseppe Conte - il paragone kamikaze : 'Come Mario Monti'. Ma... : contro Giuseppe Conte quasi-premier si schiera anche Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera. Peccato che per criticarlo non scelga le parole più appropriate. Su Facebook infatti ...

Mariastella Gelmini : governo del presidente prematuro : Un governo del presidente con dentro tutti? Non dispiacerebbe a Silvio Berlusconi, secondo i soliti ben informati, ma è visto come fumo negli occhi sia dall’alleato Salvini sia, sull’altro fronte, dal M5S. In ogni caso è il ragionamento di Berlusconi sempre meglio un governo del presidente che un esecutivo Cinque Stelle-Pd. Mentre tutti gli occhi sono puntati sulle consultazioni del presidente della Camera di oggi, con inizio alle 14.30, per ...

Sony World Photography Awards - tre italiani tra i vincitori : Luca Locatelli - Roselena Romistella - GianMaria Gava : Ci sono ben tre italiani tra i vincitori del Sony World Photography Awards. Al più grande concorso di fotografia al mondo (con oltre 320mila candidature provenienti da 200 paesi diversi) che ogni anno premia il meglio della fotografia contemporanea, il nostro Paese ha portato sul podio ben tre premi: Luca Locatelli, ha conquistato il primo posto nella sezione paesaggi con le cavi del marmo di Torano: una miniera bianca nelle Alpi Epuane ...

Mariah Carey accusata di molestie dall'ex manager Stella Bulochnikov : "Era sempre nuda di fronte a me" : Mariah Carey è stata denunciata per molestie sessuali e violazioni del contratto dalla sua ex manager, un tempo una dei più cari amici e confidenti della cantante. Lo riporta Tmz, secondo cui Stella Bulochnikov ha dichiarato che la cantante era "costantemente nuda di fronte a lei", un atteggiamento che l'ex manager ha vissuto come "molestie sessuali". Inoltre i suo contratto triennale sarebbe terminato prima del previsto. Come ...

Mariastella Gelmini : 'Siamo noi a non volere il dialogo con M5s. Salvini? Se rompe...' : E invece con le sue parole Luigi Di Maio dimostra che non hanno appreso nemmeno i primi rudimenti dell'ortografia politica'.

Forza Italia - Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini capogruppo a Camera e Senato : loro alle consultazioni? : Una rivoluzione in Forza Italia. Annunciata, preventivata e ora anche ufficiale: Mariastella Gelmini è stata eletta capogruppo azzurro alla Camera all'unanimità. E al Senato, invece, è stata eletta ...