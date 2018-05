Marco Bussetti | chi è il nuovo ministro dell' Istruzione del governo Conte

Marco Bussetti all'Istruzione : ex allenatore di basket - un pallino per lo sport : Nato il 28 maggio 1962, ha un passato da insegnante di educazione fisica e da allenatore di basket , e conosce bene il mondo della 'burocrazià scolastica. Attualmente, dal 2015, è responsabile dell'...

Marco Bussetti - chi sarebbe stato il ministro dell’Istruzione di M5s e Lega : Marco Bussetti, professore di educazione fisica, un uomo del “sistema burocratico” dell’elefantiaca macchina del Miur, vicino ai Lions, in quota Lega tanto da pubblicare sul suo profilo Facebook foto con Matteo Salvini: ecco chi sarebbe stato il ministro dell’Istruzione del governo giallo-verde. La vicenda della casellina di viale Trastevere, purtroppo, è da esaminare ai raggi x. È il ministero di cui si è parlato meno in questi giorni e in ...