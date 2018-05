MotoGp - Marc Marquez sfida : “non ho paura dei tifosi italiani” : Si avvicina il nuovo appuntamenti di MotoGp, si corre il gran premio del Mugello. Tanti i tifosi italiani ma Marc Marquez non teme nessuno: “Temo l’ambiente ostile e i tanti tifosi di Rossi? Per nulla. Mi metto i tappi nelle orecchie, il casco e via! In pista si sente molto poco l’ambiente circostante”, sono le parole riportate da Marca. Sulla gara: “Il Mugello mi piace, andrò lì a divertirmi, spero di avere un buon ...

Marc Marquez - GP Italia 2018 : “Il Mugello è una pista difficile. Miglior Honda di sempre? Mi sentivo meglio con quella del 2014” : Nella conferenza stampa del GP d’Italia 2018, sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP, lo spagnolo Marc Marquez, in vetta alla graduatoria generale del campionato, analizza gli aspetti essenziali di questo appuntamento, forte delle certezze acquisite nel corso dei precedenti weekend. “Il Mugello è una delle piste più difficili, in passato ho avuto difficoltà, ora mi sento molto bene con la moto, ma se le prestazioni dei tuoi piloti ...

MotoGP - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGP - GP Mugello 2018. Marc Marquez : 'Restare con i piedi per terra' : I piloti HRC arrivano al Mugello in condizioni molto diverse, con Marc Marquez da leader del Mondiale e Pedrosa addirittura decimo. Il 6 volte campione del Mondo ha vinto in Italia in tutte le classi: ...

MotoGP - Marc Marquez : “Il Mugello regala un’adrenalina unica. Teniamo i piedi per terra - ottimo il vantaggio” : Marc Marquez si presenta al Mugello da leader del Mondiale ed è naturalmente il grande favorito in vista del GP di Italia, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha vinto sul tracciato toscano in tutte le tre classi e vuole naturalmente aumentare il bottino per prendere definitivamente il largo in classifica generale. Il pilota della Honda è carico e infatti alla vigilia ha dichiarato che “il Mugello regala un’adrenalina unica. ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì - si salva sempre ma…” : Andrea Dovizioso è reduce dalle cadute di Jerez e Le Mans dove ha perso punti importanti in ottica Mondiale. Ora Marc Marquez è lontano 49 punti, il forlivese però non ha ancora alzato bandiera bianca e cerca di essere ottimista. Il pilota della Ducati, con cui ha appena rinnovato per due anni, è stato intervistato da Marca e gli è stato chiesto se Marc Marquez sia davvero il più forte in assoluto: “Mi risulta difficile sapere quanto è ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Marc Marquez è già (nettamente) in fuga. Dovizioso - serve una vittoria per tornare in corsa : Come tradizione ad inizio giugno è tempo del Mugello, ovvero del Gran Premio d’Italia della MotoGP. Sullo splendido tracciato toscano saranno in palio 25 punti di capitale importanza che, nonostante siano passate solamente cinque gare del calendario, rischiano di poter dare un indirizzo ben definito ad ogni discorso riguardante il titolo iridato. Ci stiamo sbilanciando forse? Guardando la classifica generale assolutamente no. Al comando ...

News Sportive 21/05/2018 – Buffon torna in Nazionale? Marc Marquez in F1 e tanto altro [GALLERY] : Il possibile ritorno di Buffon in Nazionale, Marc Marquez su una monoposto di F1 e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive della ...

F1 : Marc Marquez farà un test con la Red Bull. Ci sarà anche Antonio Cairoli! : La notizia è di quelle che attraggono l’attenzione: Marc Marquez farà un test di F1 al Red Bull Ring tra due settimane. Secondo quanto riporta motorsport.com, l’iniziativa, promossa dallo sponsor (Red Bull), vedrà al volante lo spagnolo, campione del mondo di MotoGP, nonché il suo compagno di squadra Daniel Pedrosa ed il nove volte iridato del motocross Antonio Cairoli, accomunati dal medesimo Marchio delle bibite energetiche. Il ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans, nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale né lui né la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale nè lui nè la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

MotoGP - Marc Marquez : il Mondiale è già vinto? Superiorità netta e mancanza di un vero avversario : Sono passate solamente cinque gare in questo Mondiale 2018 della MotoGP, ma Marc Marquez ha già, quasi (proviamo ad usare la scaramanzia) chiuso i conti in ottica titolo. 95 punti conquistati contro i 59 del secondo in graduatoria, Maverick Vinales. Due numeri lontani e che si possono invertire, ma che parlano chiaro sul livello attuale del campione del mondo in carica e, soprattutto, dei suoi rivali. Spesso le cifre sono fredde e non dicono ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez allunga - +36 su Vinales. Valentino Rossi quarto : La seconda caduta di fila costa cara ad Andrea Iannone che scivola in settima posizione a 49 punti dal Campione del Mondo. Classifica Mondiale MotoGP 2018 Pos. Rider Bike Nation Points 1 Marc Marquez ...

MotoGP - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...