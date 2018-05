Maratona Jurassic World | al The Space gli ultimi due film della saga nata dalla mente di

meteoweb.eu

: RT @Cinetvlandia: Maratona #JurassicWorld negli @Uci_Cinemas a giugno @JurassicParkIT @JurassicWorld #JurassicWorldFallenKingdom #JurassicW… - Uci_Cinemas : RT @Cinetvlandia: Maratona #JurassicWorld negli @Uci_Cinemas a giugno @JurassicParkIT @JurassicWorld #JurassicWorldFallenKingdom #JurassicW… - Cinetvlandia : Maratona #JurassicWorld negli @Uci_Cinemas a giugno @JurassicParkIT @JurassicWorld #JurassicWorldFallenKingdom… - GianlucaOdinson : UCI Cinemas lancia la maratona Jurassic World per l'uscita di Il Regno Distrutto -

(Di giovedì 31 maggio 2018) A 25 anni dall’uscita diPark, ildi Steven Spielberg che ha rivoluzionato la storia del cinema e degli effetti speciali, arriva nei cinema Theuna nuova cinededicata agliduesui dinosauri più amata di sempre. Mercoledì 6 giugno, in tutti i multisala del circuito, saranno proiettatie, in anteprima nazionale, il sequel– Il Regno Distrutto, nelle sale italiane a partire dal 7 giugno. Lainizierà alle 20.00 con(2015), il capitolo con il maggiore incassodiretto da Colin Trevorrow, per poi proseguire alle 22.15 con– Il Regno Distrutto di Juan Antonio Bayona. Se si acquista il biglietto del 6 giugno si potrà ritirare al cinema la locandina da collezione di: Il Regno Distrutto. Dopo il successo ottenuto da, ambientato 22 anni ...