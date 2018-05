Mara Venier e il marito al ritorno dall' ospedale | i motivi del ricovero

Mara Venier - il marito in ospedale. «Anche questa è fatta» : cosa è successo : "Tutto bene amore mio, anche questa è fatta". Mara Venier affida al suo account Instagram un messaggio d'amore per il marito Nicola Carraro rircoverato all'ospedale San...

Che Tempo Che Fa ultima puntata : Mara Venier ospite di Fabio Fazio : Fabio Fazio ospita il ritorno di Mara Venier in Rai a Che Tempo Che Fa Domenica prossima, 3 giugno, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Il conduttore concluderà una stagione positiva per il suo programma che lo ha visto promosso nella prima serata della domenica di Rai 1. Il programma ha avuto per tutta la stagione ascolti altalenanti dal 14 al 18% di share ...

Mara Venier e Roberto Saviano per l'ultima di Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Si chiude domenica la lunga cavalcata nell'etere televisivo di questa edizione di Che tempo che fa. Una galoppata che ha rappresentato una specie di spartiacque rispetto alla sua storia nella televisione italiana visto il cambio di rete, da Rai3 a Rai1 e sopratutto, oltre alla messa in onda di una seconda serata nel lunedì, anche per l'allungamento del programma, che è partito alle 20:40 subito dopo il Tg1, per protrarsi oltre la mezzanotte, ...

Mara Venier in ospedale con il marito : “Tutto bene amore mio” : Mara Venier pubblica su Instagram una foto insieme al marito in ospedale, scatenando la preoccupazione dei suoi follower. Nella foto postata sul profilo social della conduttrice vediamo la mano di Nicola Carraro fasciata, che stringe quella di Mara Venier. “Tutto bene amore mio – ha scritto l’opinionista dell’Isola dei Famosi – anche questa è fatta. Grazie al prof. Chiesa alla dott. Castellano e a tutti i medici ...

Mara Venier in ospedale accanto al marito : "Anche questa è fatta" : Momenti di apprensione per Nicola Carraro , marito di Mara Venier, dopo il post pubblicato su Instagram dalla conduttrice. Mara, infatti, qualche ora fa ha condiviso un breve messaggio sui social che ...

Mara Venier - il marito in ospedale. «Anche questa è fatta» : cosa è successo : "Tutto bene amore mio, anche questa è fatta". Mara Venier affida al suo account Instagram un messaggio d'amore per il marito Nicola Carraro rircoverato all'ospedale San...

Nicola Carraro operato alla carotide. La moglie Mara Venier : ‘Tutto bene amore mio’ : Mara Venier pubblica una foto mano nella mano col marito Nicola Carraro che, come dice sempre lei, è l’amore della sua vita.Ma la mano del compagno ha una flebo. Mara spiega in un post su Instagram cos’è successo. Carraro è stato infatti operato alla carotide presso l’ospedale San Raffaele di Segrate, sito alle porte di Milano. Nicola Carraro operato, lo svela Mara Venier La bionda Mara – che in tanti danno in procinto di ...

Nicola Carraro in ospedale/ Il marito di Mara Venier operato alla carotide : "Tutto bene amore mio" : Dalla foto social alle rivelazioni: Nicola Carraro è stato in ospedale per un intervento alla carotide e Mara Venier tira un sospiro di sollievo sui social dopo i brutti momenti.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:44:00 GMT)

Mara Venier e Cristina Parodi ai ferri corti? Ecco cos'è successo tra le due Video : Mara Venier e Cristina Parodi sono gia' ai ferri corti? Le due donne che, dal prossimo settembre saranno al timone della nuova stagione di Domenica In [Video], starebbero gia' discutendo per la gestione degli spazi. A rendere nota la notizia ci ha pensato il periodico di Gossip Spy. La sorella di Benedetta, nonostante gli ascolti bassi di quest'edizione, è stata riconfermata dai vertici della Rai. La giornalista, però, si è mostrata contrariata ...

Tu sì Que Vales : ecco chi sostituirà Mara Venier : Mara Venier lascia la poltrona di Tu Sì Que Vales, il talent show di successo di Canale 5 ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti: ecco chi la sostituirà Grandi novità per la prossima edizione di Tu Sì Que Vales che dovrà fare a meno della zia Mara Venier. La conduttrice, infatti, ha lasciato dopo diversi anni la poltrona del talent show di Canale 5 per nuovi impegni televisivi. Chi arriverà al suo posto? Mara Venier lascia Tu Sì Que ...

E’guerra tra Cristina Parodi e Mara Venier per Domenica In : La “Domenica In” condotta da Cristina e Benedetta Parodi, è stata molto deludente. Per questo motivo la Rai ha già annunciato di aver riportato un volto popolare come Mara Venier, a cui sarà affidata con tutta probabilità la conduzione di gran parte del programma nella prossima stagione. Una decisione che non è andata giù a Cristina Parodi e che potrebbe causare un vero e proprio scontro in vista della pianificazione della ...

Domenica In - scontro tra Mara Venier e Cristina Parodi per la conduzione : Gli ascolti di Domenica In , con la conduzione affidata a Cristina e Benedetta Parodi , in questa stagione televisiva, conclusasi oggi, sono stati decisamente deludenti. Per questo motivo la Rai ha ...

Mara Venier lascia Tu Sì Que Vales : chi ci sarà al suo posto? : Mara Venier non sarà più presente a Tu Sì Que Vales. Dopo tanti anni di onorata presenza nel programma di Maria De Filippi, la zia d’Italia lascia la poltrona ed è pronta a spiccare il volo in altri contesti. Tu Sì Que Vales rimane così senza un supporto importante per lo show, in grado di divertire il pubblico grazie alla sua simpatia e semplicità. Chi prenderà il posto di Mara Venier? Mara Venier lascia il posto di Tu Sì Que Vales al big ...

Tu sì que vales : il clamoroso addio di Mara Venier - ma Maria ha già trovato il sostituto : Mara Venier dice addio a Maria De Filippi. Dopo aver occupato la poltrona di "giudice popolare" a Tu si que...