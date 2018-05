Mantova | il Consiglio di Stato invalida le elezioni a Sermide | “Tra le liste anche quella

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 maggio 2018) È un terremoto politico quello scatenato nel comuneno die Felonica dalla sentenza deldi. Con una decisione resa nota il 29 maggio i giudici hannoto l’esito delleamministrative dell’11 giugno 2017. Decade, dunque, l’amministrazione in carica presieduta dal sindaco Mirco Bortesi e l’interocomunale. A chiedere d’re l’esito elettorale nel comune in provincia dierano stati, a fine luglio del 2017, Giulio Zangheranti e Luigi Franceschini, due elettori che avevano presentato, sostenuti da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, un ricorso al Tar. Il motivo? Alleaveva preso parte la lista dei Fasci Italiani del Lavoro che, a loro giudizio, non poteva farlo in quanto faceva riferimento, nel nome e nel simbolo, al disciolto Partito Fascista. La lista, a sorpresa, era stata in grado di ...