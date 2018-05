Mancini | Francia tra favorite Mondiale

Nazionale - Mancini 'Balotelli capitano contro la Francia Sì - ha più presenze' : NIZZA - 'In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano . Se Mario in campo è il giocatore con più presenze sarà capitano . Lo striscione dell'altra volta? Sono cose che ...

Francia-Italia - le quote : la squadra di Mancini nettamente sfavorita : Francia-Italia – Roberto Mancini ha iniziato con il piede giusto la sua avventura sulla panchina dell’Italia anche se, a onor del vero, l’Arabia Saudita non si può considerare avversaria di rango. Ora arriva un test decisamente più impegnativo, l’amichevole di lusso a Nizza contro la Francia, finalista degli scorsi Europei e una delle favorite per il Mondiale alle porte. Gli Azzurri non sconfiggono i cugini francesi dal 17 giugno del 2008 ...