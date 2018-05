Maltempo : Veneto - stato di attenzione per temporali nel bellunese : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, sulla base delle condizioni meteo attese, ha emesso poco fa lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, riferito allo scenario di possibili temporali forti, sul bacino idrografico “Al

Maltempo Veneto : la Regione solidale per i danni all’agricoltura : L’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto esprime solidarietà e convinto appoggio alla protesta degli agricoltori e dei Consorzi di difesa dalle avversità atmosferiche che oggi hanno manifestato a Roma contro i ritardi accumulati da Ministero e Agea nell’erogare i contributi comunitari a ristoro dei premi assicurativi pagati. Mancano, infatti, all’appello dei Consorzi gran parte dei contributi 2015, nonché delle ...

Maltempo : in Veneto ancora stato di attenzione per temporali : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla o

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per temporali : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di dopodomani, in tutti i bacini idrografici.Il perdurare di una circolazione ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per temporali : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Maltempo e calamità : la Regione Veneto vara il progetto ‘Allerta’ : “Le esperienze fatte in occasione di eventi emergenziali hanno reso evidente quanto sia importante poter disporre di un canale istituzionalizzato per veicolare informazioni corrette da dare alla popolazione. I social network possono essere utili ma anche dannosi perché incontrollati. Con il progetto “Allerta” abbiamo scelto il canale televisivo per fornire informazioni alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : Alcune zone del Pisano invase da mezzo metro d'acqua. Allerta frane in Campania, violento nubifragio nel Foggiano. Nel Bellunese un manto di ghiaccio dopo una...