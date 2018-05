Maltempo | piogge torrenziali in Gran Bretagna | flagellata la costa ovest 

Maltempo USA - la tempesta Alberto porta piogge intense e venti forti al sud : 2 morti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Maltempo - raccolti a rischio in tutta Italia a causa delle piogge - : Lo rivela l'ultimo monitoraggio della Coldiretti secondo cui le condizioni climatiche potrebbero aumentare i danni all'agricoltura, che dall'inizio dell'anno ammontano già a 400 milioni di euro

Maltempo - ancora piogge al Nord fino a metà settimana - : Dopo un weekend dal clima estivo, al Nord sono arrivati i primi forti rovesci e temporali. Una situazione che si protrarrà almeno fino a mercoledì 30 maggio. Condizioni meteo migliori al Sud. LE ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Maltempo in arrivo - tornano le piogge al Nord - : Nella giornata di lunedì 28 maggio, la parte settentrionale del Paese sarà interessata da temporali e da un calo delle temperature. Allerta in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Nuvole anche su ...

Maltempo Sri Lanka : piogge monsoniche - 19 morti : Sono 19 le vittime dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta sullo Sri Lanka, da giorni sferzato dalle piogge monsoliche. Il Centro per la gestione delle emergenze rende noto che circa 55.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Le precipitazioni sono destinate a rimanere intense anche nei prossimi giorni e per questo viene monitorata in particolare la situazione in prossimità di fiumi e ...

Meteo - inizio di settimana all’insegna del Maltempo : piogge diffuse su tutta l’Italia : Dopo un weekend soleggiato tornano le piogge su gran parte della Penisola, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, con conseguente calo delle temperature. Un miglioramento delle condizioni Meteo è atteso solo a partire dal prossimo venerdì 25 maggio, con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione.Continua a leggere

Maltempo Marche - forti piogge e detriti in strada : chiusa la Ss 73 bis : A causa delle forti piogge, che hanno provocato anche causato anche lo sversamenti di detriti sulla sede stradale, e’ stato chiuso temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria nel territorio comunale di Urbino. Il provvedimento, comunica l’Anas, “e’ stato disposto all’altezza del km 61”. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute ...

Maltempo : Confagricoltura Treviso - produzione frutta flagellata dalle piogge (2) : (AdnKronos) - Situazione migliore per i vigneti. “In questa fase vegetativa della prefioritura i vigneti sono davvero splendidi – riferisce Pierclaudio De Martin, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Treviso -. Il germogliamento è regolare, la fertilità delle gemme è buona. Finora la stagio

Maltempo : Confagricoltura Treviso - produzione frutta flagellata dalle piogge : Treviso, 15 mag. (AdnKronos) - L’anno scorso la siccità, quest’anno i campi sott’acqua a causa dei continui acquazzoni e le grandinate. Un’altra stagione che non parte bene per i frutteti del Trevigiano, che stanno soffrendo molto a causa degli sbalzi termici e delle bombe d’acqua. “Si era partiti c

Maltempo : Confagricoltura Treviso - produzione frutta flagellata dalle piogge : Treviso, 15 mag. (AdnKronos) – L’anno scorso la siccità, quest’anno i campi sott’acqua a causa dei continui acquazzoni e le grandinate. Un’altra stagione che non parte bene per i frutteti del Trevigiano, che stanno soffrendo molto a causa degli sbalzi termici e delle bombe d’acqua.‘Si era partiti con un caldo estivo anticipato in aprile, che aveva fatto fiorire le piante ‘ sottolinea Stefania ...