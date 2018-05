Madrid | resa dei conti di Sanchez | al via il dibattito sulla sfiducia a Rajoy

Calcio - Zinedine Zidane lascia a sorpresa il Real Madrid : “La squadra ha bisogno di un cambio. La mia scelta è frutto di un logorio inevitabile” : Reduce dal trionfo di Kiev, nella Finale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool, ottenendo il terzo successo consecutivo nella competizione continentale, oltre ad una Liga nella stagione 2016-2017, una Supercoppa di Spagna (2017), due Supercoppe Europee (2016,2017) e due Coppe del Mondo per club, Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina dei Blancos. Un fulmine a ciel sereno per l’ambiente madrileno ma non ...

LIVE Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : 0-0 - i Galacticos per il tris ma i Reds cercano l’impresa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real MADRID-LIVERPOOL Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool, Finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Kiev andrà in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza: le due squadre si affrontano per alzare al cielo l’ambita Coppa dalle grandi orecchie e salire sul trono d’Europa. I Galacticos si presentano ...

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League 2018 : i Blancos a caccia di record - i Reds cercano l’impresa : Sabato 26 maggio, ore 20.45 a Kiev. Sono queste le informazioni da tenere a mente per la Finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool. Una grande classica del calcio europeo, quella che vedrà sfidarsi i Reds ed i Blancos. Sul rettangolo di gioco dello Stadio Olimpico di Kiev si esibiranno ben 17 Coppe dei Campioni (12 vinte dalle Merengues e 5 dal Liverpool) con la compagine di Zinedine Zidane a caccia del tredicesimo sigillo, il ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l'impresa della vita e interrompe una serie record : L'elvetico Roger Federer, infatti, senza giocare , ha saltato ancora tutta la stagione sulla terra rossa, , torna ad essere numero uno al mondo, poiché lo spagnolo non ha difeso i punti della ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l’impresa della vita e interrompe una serie record : Anche Rafael Nadal ha il suo incubo: l’austriaco Dominic Thiem ha interrotto la striscia di 50 set consecutivi vinti dall’iberico su terra rossa e lo ha estromesso nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Thiem aveva eliminato Nadal anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia, e nel novello tabellone capitolino i due potrebbero incrociarsi molto presto. A Roma lo scorso anno nei quarti di finale ...

Sorpresa al Wta Madrid : Halep ko ai quarti - Tennis : Colpo di scena al torneo Wta di Madrid. Si registra l'eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep, sconfitta per 64 63 in un'ora e 9 minuti di partita da Karolina Pliskova, numero 6 del ranking e del seeding, che ha così 'vendicato' il ko rimediato mercoledì dalla sorella ...

Europa League : Arsenal a caccia dell'impresa in casa dell'Atletico Madrid : Stasera le semifinali di ritorno: al Wanda Metropolitano si riparte dall'1-1 dell'andata, il Salisburgo vuole ribaltare il 2-0 subito a Marsiglia

Calcio - Champions League 2018 : Bayern in cerca di un’impresa a Madrid - ma il Real vuole ancora scrivere la storia : Un’impresa possibile. C’è fiducia nello spogliatoio del Bayern Monaco in vista della sfida al Real Madrid, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Al Santiago Benabeu i bavaresi hanno dimostrato un anno fa di essere in grado di ribaltare pronostici già apparentemente scritti e cercheranno di rimediare alla sconfitta interna dell’andata, maturata con le reti di Marcelo a Asensio a fronte del ...

Bayern Monaco-Real Madrid 1-1 in diretta : risultato LIVE. Ripresa : c'è Asensio per Isco : Bayern Monaco-Real Madrid 1-1 LIVE 28' Kimmich , BM, , 44' Marcelo , RM, TABELLINO Bayern Monaco , 4-1-4-1, : Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng , 34' Süle, , Rafinha; Javi Martínez; Robben , 8' ...