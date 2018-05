Maculopatia | vista salva per 400 persone con il primo screening nazionale

meteoweb.eu

: RT @ginugiola: Salvata la #vista a centinaia di persone: plauso al Prof. @LucioBuratto direttore centro #CAMO #Milano e al moderatore Luigi… - enricocossutta : RT @ginugiola: Salvata la #vista a centinaia di persone: plauso al Prof. @LucioBuratto direttore centro #CAMO #Milano e al moderatore Luigi… - enricocossutta : RT @ginugiola: Successo screening mese campagna nazionale organizzata da #CAMO e @SanRaffaeleMI con patrocinio @MinisteroSalute #SOI e @Com… - ginugiola : Successo screening mese campagna nazionale organizzata da #CAMO e @SanRaffaeleMI con patrocinio @MinisteroSalute… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ha coinvolto più di 20 centri oculistici italiani da Nord a Sud, mettendo in campo una task force di esperti armati di apparecchiature diagnostiche ultra precise, che in meno di un mese hanno eseguito 2.856 esami. “Uno sforzo eccezionale” che ha dato i suoi frutti: nel 17% dei casi, quasi uno su 5, è stato possibile diagnosticare in fase iniziale maculopatie mai evidenziate precedentemente. “Vuol dire averto laa 424”. Lucio Buratto, direttore scientifico del Centro ambrosiano oftalmico-Camo, e Francesco Bandello, direttore della Clinica oculistica dell’università Vita-Salute San Raffaele, riassumono così il risultato della prima campagnadi prevenzione della, partita da Milano con test gratuiti lungo tutta la Penisola. L’iniziativa, patrocinata dal ministero della Salute e dalla Società italiana di ...