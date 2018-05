M5S-Lega | ultima chance per il governo

Governo - ultima possibilità per M5S-Lega. Cottarelli in panchina - per ora - : ... ovvero dal Governo di Giuseppe Conte , ma con una novità , rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia . "Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona" per ...

Lega e M5S ritentano : rispunta Savona ma non al Tesoro. E il Quirinale ci pensa : ... con uno spostamento di Paolo Savona dal ministero dell'Economia ad un altro dicastero. Un'opzione che era già stata esaminata la scorsa settimana nelle telefonate tra partiti e Quirinale, fino al ...

Questo governo, o contratto di governo, non s'ha da fare, oppure si. Nelle ultime ore regna sempre più incertezza. Cottarelli, Premier incaricato, è salito più volte al Colle. La sua squadra di governo è pronta ma i nomi dei Ministri non saranno diffusi, si cerca ancora di far partire un governo Movimento 5 Stelle-Lega, magari […]

Lega e M5S trattano. L’ultima chance per fare il governo : La giornata numero 87 di questa infinita crisi di governo resta in bilico tra le due opzioni del governo «neutrale» voluto dal Presidente della Repubblica per traghettare il Paese al voto e quello politico formato da Lega e Cinque Stelle. Un’ennesima giornata di trattative che si apre con un incontro informale al Colle del premier incaricato Carlo ...

Voto - Di Maio : alleanza M5S-Lega? E' falso - non si svendono valori : "Tutta la roba che si sta sentendo su alleanze M5s-Lega è falsa, non si svendono i valori". Lo ha affermato Luigi Di Maio nell'assemblea congiunta del M5s. "Le forze politiche che hanno stilato il ...

Governo - ultima possibilità per M5S e Lega - Di Maio rilancia : ok a Savona - ma non al Mef - Salvini cauto : idea strana : Poi definisce "strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all'altro, perché un ministro dell'Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli ...

Indietro tutta. Cottarelli in stand by - si riprova il governo Conte. M5S a Lega : 'Con Savona - ma non all'Economia' : Torna l'ipotesi di un esecutivo politico Lega-M5s. Tutto ruota ancora intorno al nome dell'economista anti-euro, bocciato dal Quirinale domenica sera. Il capo politico 5 Stelle al leader leghista: ...

Governo - Martina : Lega-M5S giocano ancora a risiko su pelle italiani : "Lega e M5s giocano ancora a risiko sulla pelle dell'Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani". Lo scrive su Twitter il segretario ...

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Lo staff comunicazione del M5S smentisce "categoricamente" l'ipotesi, circolata dopo il colloquio al Colle di Luigi Di Maio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di essere pronto ad accettare un Governo politico a guida Lega se dovesse cadere il nome di Giuseppe Conte per la premiership.

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – "Tutta questa incertezza politica spaventa i mercati, più che l'alleanza Lega-M5S, questo non è il momento delle accuse ma di trovare le soluzioni". Così Luigi Di Maio in un video postato su Facebook.

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – "M5S ci sta, ora dipende dall'altra forza politica che fa parte del contratto" di Governo far partire un esecutivo 5 Stelle-Lega. Se "ci stiamo, chiederemo di richiamare Conte al Quirinale e far partire il Governo del cambiamento che vogliamo e con una squadra già pronta, il cui rapporto in parlamento di fiducia tra le due forze politiche c'era. E' una grande occasione".

